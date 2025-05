Vláda nás potichu zaťahuje do vojny – spúšťame petíciu a hromadnú pripomienku

5.5.2025 (SITA.sk) - Občianske združenie Právo na pravdu predloží hromadnú pripomienku k návrhu „Analýzy dopadov a príležitostí z ďalšieho rozširovania EÚ pre SR s osobitným dôrazom na integráciu Ukrajiny“*. Prijatie uznesenia by v praxi znamenalo politický súhlas vlády so vstupom Ukrajiny do Európskej únie – potichu, bez informovania občanov Slovenska, bez akýchkoľvek relevantných analýz a bez mandátu.Toto rozhodnutie vlády by však mohlo zatiahnuť Slovensko do vojenského konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou . Aj preto občianske združenie Právo na pravdu spúšťa k tomuto návrhu verejnú petíciu, prostredníctvom ktorej môžu občania Slovenskej republiky do 13. 5. 2025 vyjadriť svoje jasné NIE ako svoj občiansky postoj.„Nechceme, aby boli ľudia na Slovensku potichu zatiahnutí do možného vojenského konfliktu medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou. Pod zdanlivo neškodným názvom ‚Analýza dopadov a príležitostí z ďalšieho rozširovania EÚ‘ sa vláda SR zaväzuje konať v prospech integrácie Ukrajiny do Únie – vrátane vyjednávania zmlúv a podpory vstupu – avšak bez verejnej diskusie, bez analýz hrozieb a rizík. V dokumente, ktorý je aktuálne v legislatívnom pripomienkovom konaní, chýba akákoľvek bezpečnostná, ekonomická či legislatívna analýza dopadov na ľudí žijúcich na Slovensku. V prípade vojenského konfliktu na Ukrajine a vstupu Ukrajiny do EÚ by mohla Ukrajina jednostranne aktivovať článok 42(7) Zmluvy o EÚ. To by znamenalo, že Slovensko a ostatné členské štáty EÚ by bolo povinné poskytnúť vojenskú pomoc Ukrajine v prípade pokračovania alebo nového vojenského konfliktu – a to jednostranne, na výzvu ukrajinskej strany. Netvrdíme to my, ale uvádza to analýza odborného inštitútu maďarskej vlády HIIA. Aj preto maďarská vláda iniciovala referendum o vstupe Ukrajiny do EÚ. Opakujeme, toto rozhodnutie vlády SR môže zatiahnuť Slovensko do vojenského konfliktu. Ide o návrh uznesenia vlády SR, akoby ho písali v mimovládke Mier Ukrajine. Všetko ukrajinské je v ňom prezentované ako krásne a ideálne. Tí, ktorí materiál pripravili, stále hovoria o výhodách pre Ukrajincov – akoby Slovensko a Slováci pre nich neexistovali,“ uvádza Martin Halás.Materiál úplne ignoruje riziká pre slovenské poľnohospodárstvo, štátny rozpočet, migračnú a bezpečnostnú politiku, ako aj národnú suverenitu. O tak vážnych veciach, ako je možné zatiahnutie Slovenska do vojenského konfliktu, sa rozhoduje potichu, bez účasti občanov a bez relevantných analýz.„Stanovisko dalo iba jedno ministerstvo, a aj to je iba o 'úžasnom poľnohospodárstve na Ukrajine' – nič o hrozbách pre potravinovú sebestačnosť Slovenska, o likvidácii našich producentov či zániku pracovných miest na vidieku. Bývalé vlády odovzdali Ukrajine všetky naše zbrane. Pýtam sa, či táto vláda ide rovno odovzdať celé Slovensko – a ešte nás možno aj zatiahnuť do vojny,“ dodáva Martin Halás.Právo na pravdu požaduje okamžité stiahnutie tohto návrhu z legislatívneho procesu a vypracovanie analýz, ktoré budú zohľadňovať všetky dopady na Slovensko. Zároveň žiada verejnú aj parlamentnú diskusiu o ďalšom smerovaní zahraničnej politiky SR a hrozbách, ktoré pre Slovensko prinesie členstvo Ukrajiny v EÚ. Vyzveme občanov podpísať petíciu na možné zatiahnutie Slovenska do vojny.Zoroslav Kollár a Martin Halás, Právo na pravdu www.prservis.sk ; email: prservis@sita.sk