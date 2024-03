Vláda nebude v dohľadnej dobe rokovať o RTVS, Ministerstvo kultúry ešte len dokončuje nový zákon

Oboznámenie s návrhom

Nádej na záchranu verejnoprávneho média

Návrh zákona

25.3.2024 (SITA.sk) - Vláda tento týždeň nebude rokovať o zákone, ktorým sa zmení fungovanie Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) . Informovala o tom RTVS s tým, že sa k tomu vyjadril aj rezort kultúry. Vzhľadom na počet pripomienok a komplexnosť problematiky Ministerstvo kultúry SR nový zákon o Slovenskej televízii a rozhlase (STaR) dopracováva.„Je potrebné, aby sa s návrhom oboznámila aj Legislatívna rada Vlády SR. Predloženie zákona do vlády teda odkladáme do doby, kým sa k nemu Legislatívna rada Vlády SR vyjadrí,“ uviedlo ministerstvo kultúry.Podpredsedníčka Výboru NR SR pre kultúru a médiá Zora Jaurová (PS) sa vyjadrila, že „môžeme iba hádať, či toto dopracovávanie nebude trvať presne po druhé kolo prezidentských volieb". Podľa poslankyne sa ukazuje veľká neprofesionalita ministerstva kultúry, Slovenskej národnej strany ako aj celej vlády.„Vláda nie je schopná ani len svoje darebácke zámery pripraviť aspoň na základnej legislatívnej úrovni. Verejnoprávne médiá musíme a budeme chrániť. Jediným prijateľným dopracovaním je stiahnutie tohto škandalózneho zákona a začatie riadnej spoločenskej diskusie o reforme týchto médií pre 21. storočie," vyhlásila Jaurová.Hnutie Slovensko považuje každý deň, keď je oddialené predloženie zákona na vládu, nádejou na záchranu nezávislého verejnoprávneho média. Podľa bývalej ministerky kultúry Natálie Milanovej hnutie Slovensko ) je oddialenie likvidácie RTVS vyhratou bitkou, ale nie celým zápasom.„Veríme, že z legislatívnej smršte, s ktorou prišla vláda, nezostane nakoniec ani len legislatívne mrholenie. Ďakujeme všetkým, ktorí pri RTVS bijú na poplach,“ vyhlásila Milanová. Ministerstvo kultúry predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o Slovenskej televízii a rozhlase.Podľa návrhu sa má zriadiť verejnoprávna inštitúcia Slovenská televízia a rozhlas, ktorá nahradí súčasný Rozhlas a televíziu Slovensku (RTVS). Po novom už nebude voliť generálneho riaditeľa verejnoprávneho vysielateľa Národná rada SR, ale novovzniknutá Rada Slovenskej televízie a rozhlasu, ktorej troch členov nominuje priamo ministerstvo kultúry a štyroch parlament.Zákon zároveň zavádza nový inštitút Programovej rady Slovenskej televízie a rozhlasu, ktorá bude dohliadať nad vysielaným programom. Tento orgán má mať 11 členov, z ktorých deväť bude voliť aj odvolávať parlament.Dvoch členov rady si zvolia spomedzi seba zamestnanci Slovenskej televízie a rozhlasu, jedného za oblasť televízneho vysielania a druhého za oblasť rozhlasového vysielania. Nová zákonná úprava rešpektuje zrušenie koncesionárskych poplatkov v roku 2023 a tiež úplné financovanie zo štátneho rozpočtu.