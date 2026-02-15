|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Nedeľa 15.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Pravoslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
15. februára 2026
Vláda nechce čakať na rozhodnutie Ústavného súdu, Fico hľadá iné riešenie novely o kajúcnikoch – VIDEO
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny prokurátor Novela Trestného poriadku Opozícia Premiér Slovenskej republiky
Vládna koalícia ešte možno „prekope" novelu Trestného ...
Zdieľať
15.2.2026 (SITA.sk) -
Vládna koalícia ešte možno „prekope" novelu Trestného poriadku týkajúcu sa využívania spolupracujúcich obvinených, ktorej účinnosť pozastavil Ústavný súd SR, alebo príde s niečim novým. Ako na nedeľnej tlačovej konferencii povedal predseda vlády Robert Fico, v tejto veci nie je možné čakať až do rozhodnutia ústavného súdu o ústavnosti novely, zatiaľ čo kajúcnici budú naďalej „vystrájať“.
„Opätovne uvažujeme, ako upraviť postavenie gaunerov, kajúcnikov, udavačov," vyhlásil Fico. Kajúcnici sú totiž podľa neho schopní v mene svojej vlastnej záchrany urobiť čokoľvek a ublížiť iným ľuďom. Fico tiež skonštatoval, že kajúcnici, ako napríklad František Imrecze, Bernard Slobodník alebo Ľudovít Makó, majú dnes plnú podporu generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Ten totiž v súvislosti s novelizáciou podal podanie na ÚS SR.
Premiér zároveň hovoril o názorovom prevrate generálneho prokurátora. „Vstúpila generálna prokuratúra a prokuratúra ako taká do politického súboja. Jednoznačne prokuratúra sa postavila na stranu opozície," uviedol Fico aj v súvislosti so stanoviskom generálnej prokuratúry k stavu vyšetrovania korupcie alebo rozhodnutiami bratislavskej krajskej prokuratúry vo veci darovania vojenskej techniky Ukrajine. „My to sledujeme a aj preto sme zopakovali naše stanovisko, že generálny prokurátor nemá našu žiadnu dôveru," vyhlásil premiér.
Fico v súvislosti s problematikou kajúcnikov zároveň povedal, že rozhodnutie ústavného súdu o pozastavení účinnosti novely vláda rešpektuje. „Myslím si však, že keby sudcovia ÚS SR na vlastnej koži zažili to, čo sme zažívali my v rokoch 2020 až 2023, tak by nikdy takéto rozhodnutie nevydali," dodal Fico.
Ústavný súd SR rozhodol o pozastavení účinnosti novely Trestného zákona, ktorá sa prostredníctvom zmien v Trestnom poriadku týka využívania spolupracujúcich osôb. V dôsledku účinnosti novely by totiž podľa súdu „bezpochyby došlo k zásahom do množstva prebiehajúcich trestných konaní s potenciálom ohroziť subjektívne práva poškodených, ako aj subjektívne práva samotných spolupracujúcich obvinených".
Zdroj: SITA.sk - Vláda nechce čakať na rozhodnutie Ústavného súdu, Fico hľadá iné riešenie novely o kajúcnikoch – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Vládna koalícia ešte možno „prekope" novelu Trestného poriadku týkajúcu sa využívania spolupracujúcich obvinených, ktorej účinnosť pozastavil Ústavný súd SR, alebo príde s niečim novým. Ako na nedeľnej tlačovej konferencii povedal predseda vlády Robert Fico, v tejto veci nie je možné čakať až do rozhodnutia ústavného súdu o ústavnosti novely, zatiaľ čo kajúcnici budú naďalej „vystrájať“.
Fico kritizuje postavenie kajúcnikov
„Opätovne uvažujeme, ako upraviť postavenie gaunerov, kajúcnikov, udavačov," vyhlásil Fico. Kajúcnici sú totiž podľa neho schopní v mene svojej vlastnej záchrany urobiť čokoľvek a ublížiť iným ľuďom. Fico tiež skonštatoval, že kajúcnici, ako napríklad František Imrecze, Bernard Slobodník alebo Ľudovít Makó, majú dnes plnú podporu generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Ten totiž v súvislosti s novelizáciou podal podanie na ÚS SR.
Premiér zároveň hovoril o názorovom prevrate generálneho prokurátora. „Vstúpila generálna prokuratúra a prokuratúra ako taká do politického súboja. Jednoznačne prokuratúra sa postavila na stranu opozície," uviedol Fico aj v súvislosti so stanoviskom generálnej prokuratúry k stavu vyšetrovania korupcie alebo rozhodnutiami bratislavskej krajskej prokuratúry vo veci darovania vojenskej techniky Ukrajine. „My to sledujeme a aj preto sme zopakovali naše stanovisko, že generálny prokurátor nemá našu žiadnu dôveru," vyhlásil premiér.
Rozhodnutie ústavného súdu
Fico v súvislosti s problematikou kajúcnikov zároveň povedal, že rozhodnutie ústavného súdu o pozastavení účinnosti novely vláda rešpektuje. „Myslím si však, že keby sudcovia ÚS SR na vlastnej koži zažili to, čo sme zažívali my v rokoch 2020 až 2023, tak by nikdy takéto rozhodnutie nevydali," dodal Fico.
Ústavný súd SR rozhodol o pozastavení účinnosti novely Trestného zákona, ktorá sa prostredníctvom zmien v Trestnom poriadku týka využívania spolupracujúcich osôb. V dôsledku účinnosti novely by totiž podľa súdu „bezpochyby došlo k zásahom do množstva prebiehajúcich trestných konaní s potenciálom ohroziť subjektívne práva poškodených, ako aj subjektívne práva samotných spolupracujúcich obvinených".
Zdroj: SITA.sk - Vláda nechce čakať na rozhodnutie Ústavného súdu, Fico hľadá iné riešenie novely o kajúcnikoch – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Generálny prokurátor Novela Trestného poriadku Opozícia Premiér Slovenskej republiky
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Hlas-SD chce zopakovať volebný výsledok, Drucker hovorí o ambícii obstáť aj napriek poklesu preferencií
Hlas-SD chce zopakovať volebný výsledok, Drucker hovorí o ambícii obstáť aj napriek poklesu preferencií
<< predchádzajúci článok
Svedkyňa si myslela, že ide o bábiku. V rieke objavili telo maloletej osoby, príčinu smrti určí pitva
Svedkyňa si myslela, že ide o bábiku. V rieke objavili telo maloletej osoby, príčinu smrti určí pitva