Vláda núteným očkovaním diskriminuje Slovákov, Fico pozýva na veľký protivládny protest (video)

20.7.2021 (Webnoviny.sk) - Opozičná strana Smer - sociálna demokracia (Smer-SD) plánuje na 1. septembra veľký protivládny protest. Dôvodom je podľa predsedu strany Roberta Fica postup vlády SR, ktorá podľa jeho slov diskriminuje občanov Slovenska tým, že ich núti do očkovania. V tlačovej správe o tom informoval Tlačový odbor strany.„Verím, že ľudia na Slovensku príjmu naše pozvanie, pretože musíme začať kričať podstatne hlasnejšie. Takáto deštrukcia právneho a sociálneho štátu v histórii moderného Slovenska ešte nikdy nebola,“ tvrdí Fico.Podľa šéfa Smeru-SD nemôže nikto nikoho nútiť, aby sa zaočkoval. „Medzinárodné predpisy hovoria úplne jasne, že existuje právo na očkovanie, nie povinnosť očkovania. Nesmieme vytvárať dve kategórie ľudí, a to zaočkovaní a nezaočkovaní s tým, že zaočkovaní budú mať určité výhody, ktorými sa potom obmedzujú tí ľudia, ktorí zaočkovaní nie sú,“ dodáva líder Smeru-SD.Aktuálne platí na Slovensku stav, že každý, kto nie je zaočkovaný a vracia sa zo zahraničia, musí ísť do 14-dňovej karantény, ktorú môže ukončiť, ak si po piatich dňoch urobí PCR test a jeho výsledok bude negatívny.