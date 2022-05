Vláda odklepla zákon, ktorým sa zefektívni pomoc ukrajinským rodinám a deťom prichádzajúcich bez sprievodu rodičov

Starostlivosť o deti

Deti bez sprievodu rodičov

11.5.2022 (Webnoviny.sk) - Vláda v stredu schválila návrh zákona o niektorých opatreniach v sociálnej oblasti v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Návrh rieši problémy v oblasti sociálnych vecí a rodiny súvisiace s prílevom cudzincov tak, aby bolo možné účinne a efektívne organizovať rôzne formy pomoci a podpory občanom Ukrajiny, ktorí sa zdržiavajú na území Slovenska.Ministri súčasne schválili návrh, aby sa parlament týmto návrhom zákona zaoberal v zrýchlenom konaní.Novelou zákona o sociálnych službách sa umožní poskytovať služby starostlivosti o dieťa v detskej skupine v domácom alebo inom prostredí najviac štyrom deťom, a to od narodenia po začatie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.Na poskytovanie tejto starostlivosti o deti v detskej skupine nebudú platiť podmienky odbornej spôsobilosti dosiahnutím vymedzeného stupňa vzdelania, ani sa nebude vyžadovať plnenie kvalifikačných predpokladov na vykonávanie pracovnej činnosti opatrovateľa detí v oblasti sociálnych služieb.Takýmto mechanizmom sa podľa rezortu práce posilňujú nedostatočné kapacity zariadení starostlivosti o deti v pracovných dňoch a v pracovnom čase.Novelou zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa ministerstvo práce navrhuje upraviť poskytovanie príspevku na starostlivosť o dieťa pre novú formu poskytovania starostlivosti v tzv. detských skupinách. Výška príspevku pre túto formu starostlivosti sa stanovuje na 160 eur.Zákon o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele sa má doplniť tak, aby bolo možné v súčasnej mimoriadnej situácii riešiť prípadnú potrebu zabezpečenia starostlivosti o vyšší počet maloletých deti z Ukrajiny bez sprievodu aj za pomoci akreditovaných centier pre deti a rodiny.Navrhovaná úprava navyše umožní Ústrediu práce, sociálnych vecí a rodiny SR do budúcnosti flexibilne a adresne reagovať vo vzťahu k akreditovaným centrám pre deti a rodiny aj pri pandémii. V zákone o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa má umožniť poskytovať vrátené pomôcky a zdvíhacie zariadenia do užívania aj odídencom.