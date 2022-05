Putin má stále v úmysle dosiahnuť ciele mimo Donbasu a môže siahnuť k drastickejším prostriedkom

11.5.2022 (Webnoviny.sk) -. Moskva preskupila svoje sily s cieľom získať Donbas po tom, ako ukrajinská armáda odrazila pokusy o obsadenie Kyjeva.Riaditeľka tajných služieb USA Avril Hainesová vo výbore Senátu v utorok povedala, že. Informuje o tom portál bbc.com.Ruský prezident podľa Hainesovej „pravdepodobne" ráta s tým, že podpora Ukrajine zo strany USA a Európskej únie klesne, keď sa zhorší inflácia, nedostatok potravín a rast cien energií. Avšak šéf Kremľa by sa mohol obrátiť aj k „drastickejším prostriedkom", hoci Moskva by jadrové zbrane použila len v prípade, že by Putin pociťoval „existenčné ohrozenie" Ruska.