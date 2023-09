Vláda Ódora skokovo zrýchlila čerpanie eurofondov, opatrenia zabrali a vyčerpaných je už viac ako 11 miliárd eur

Zníženie rizika prepadnutia peňazí

Zrýchlenie čerpania eurofondov je viditeľné

Fungujúce opatrenia

17.9.2023 (SITA.sk) - Vláda Ľudovíta Ódora skokovo zrýchlila čerpanie eurofondov. Z celkovej sumy 14,5 miliardy eur je v súčasnosti zo starých eurofondov vyčerpaných spolu 11,18 miliardy eur. Od nástupu úradníckej vlády čerpanie stúplo o 1,02 miliardy eur, čo je nárast o 7,1 %. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) o tom v stredu informovalo s tým, že za necelé štyri mesiace sa tak podarilo vyčerpať o 470 miliónov eur viac ako za prvých päť mesiacov tohto roka.O aktuálnom stave čerpania eurofondov na rokovaní vlády informovali premiér Ľudovít Ódor, podpredsedníčka vlády pre Lívia Vašáková a minister investícií Peter Balík. Ódor vzhľadom na vysoké tempo čerpania eurozdrojov v posledných mesiacoch predpokladá, že sa podarí výrazne znížiť riziko prepadnutia týchto peňazí. „Čerpanie stúplo zo 70 na 77 %,“ informoval predseda vlády.Z pôvodne očakávanej ohrozenej sumy približne 800 miliónov eur by podľa Balíka z prostriedkov Európskej únie mohla prepadnúť menej ako polovica. Potvrdil, že viac ako polovicu z uvedeného objemu už zachránili, no ešte sa snažia, aby neprepadli žiadne peniaze.Ministerstvo investícií neuviedlo celkový podiel využívania eurozdrojov ku koncu augusta v dobiehajúcom programovom období 2014 až 2020. Na portáli vlády nebol doposiaľ zverejnený materiál o čerpaní eurofondov k 31. augustu. Najväčší nárast v čerpaní má podľa ministerstva investícií Integrovaný regionálny operačný program (IROP), ktorý riadi. Čerpanie v tomto programe narástlo o 19,5 %, teda o 377 miliónov eur.„Teší ma, že zrýchlenie tempa čerpania eurofondov je viditeľné najmä na našom regionálnom programe. Je to výsledok práce odborného tímu ministerstva a našich systémových opatrení,“ povedal po rokovaní vlády Balík.„Integrovaný regionálny operačný program má všetky predpoklady, aby sme z neho do konca roka využili všetky zdroje, ktoré budú slúžiť na lepší rozvoj regiónov,“ očakáva.MIRRI v uplynulých mesiacoch zaviedlo viacero opatrení na zrýchlenie čerpania a podľa ministerstva veľmi dobre fungujú. Patrí medzi ne zjednodušenie fázovania projektov.Vďaka tomu sa projekty, ktoré sa nestihnú dokončiť do konca tohto roka, môžu financovať aj z nových eurofondov a na dofinancovanie už predtým zazmluvnených projektov nebude potrebné vyhlasovať nové výzvy. K ďalším opatreniam na záchranu eurofondov patrí tiež presun nezazmluvnených a nevyčerpaných prostriedkov na iné ciele.„Z 244 miliónov eur presunutých na riešenie dopadov migračnej krízy z Ukrajiny sa prijímateľom vyplatilo už viac ako 195,5 milióna eur, vrátane priamej podpory pre samosprávy. Ďalších 76 miliónov eur ide na pomoc zraniteľným domácnostiam počas energetickej krízy,“ priblížil Balík.