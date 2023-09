Von der Leyenová sľúbila tvrdé zakročenie proti pašerákom ľudí a návrat migrantov do domovských krajín

Meloniová požaduje blokádu severnej Afriky

Poskytnutie peňazí Tunisku

17.9.2023 (SITA.sk) - Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v nedeľu počas návštevy talianskeho ostrova Lampedusa prisľúbila rýchly návrat nelegálnych migrantov do ich domovských krajín a tvrdé zakročenie proti pašovaniu ľudí. Na tento ostrov tento týždeň za jediný deň prišlo takmer 7-tisíc nelegálnych migrantov."My rozhodneme, kto príde do Európskej únie a za akých okolností. Nie pašeráci," vyhlásila von der Leyenová. Podľa Červeného kríža v centre na ubytovanie migrantov na ostrove Lampedusa, ktorého kapacita je pre stovky ľudí, je teraz 1 500 migrantov.Talianska premiéra Giorgia Meloniová požaduje námornú blokádu severnej Afriky, aby sa zabránilo odchodu migrantov z kontinentu na pašeráckych člnoch. Predsedníčka EK námornú blokádu nespomenula a namiesto toho ponúkla podporu pri „skúmaní možností rozšírenia existujúcich námorných misií v Stredozemnom mori alebo pri príprave nových misií".Plán Európskej komisie zahŕňa aj urýchlené poskytnutie finančných prostriedkov Tunisku v rámci dohody o blokovaní člnov pašerákov ľudí.Šéfka EK prisľúbila aj pomoc Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž Frontex pri zabezpečovaní „rýchleho návratu migrantov do krajín ich pôvodu", ak nespĺňajú podmienky na pobyt v Európskej únii.