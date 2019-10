Vláda odsúhlasila aktualizovaný materiál o prítomnosti vojakov v SR

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 14. októbra (TASR) - Na vojenskom cvičení Slovenský štít 2019 sa zúčastnia aj ozbrojené sily Portugalskej republiky. Vyplýva to z materiálu o prítomnosti zahraničných ozbrojených síl na území Slovenska a vysielaní ozbrojených síl SR mimo územia štátu v druhom polroku 2019, ktorý po aktualizácii v pondelok odsúhlasila vláda.Aktualizáciu súhlasu navrhlo Ministerstvo obrany (MO) SR. Dôvodom bol práve zámer Portugalska zúčastniť sa na cvičení Slovenský štít. To sa podľa materiálu bude konať 21. októbra až 16. novembra v Centre výcviku Lešť.Slovenského štítu 2019 sa má zúčastniť do 200 vojakov zo Spojených štátov amerických, do 100 príslušníkov z Poľska, do 100 členov obranných síl Maďarska, do 100 vojakov Armády Českej republiky a do 70 vojakov Portugalska.Na cvičení má byť 70 kusov pásovej techniky, 300 kusov kolesovej a špeciálnej techniky a 1470 kusov ručných zbraní.