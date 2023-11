Vláda odvolala členov Legislatívnej rady a vymenovala nových, predsedať jej má Susko

Predsedom minister spravodlivosti

Zmenili aj štatút

2.11.2023 (SITA.sk) - Vládny kabinet na štvrtkovom rokovaní odvolal členov Legislatívnej rady vlády SR a vymenoval nových. Z funkcií vláda odvolala Líviu Vašákovú , ktorá Legislatívnej rade vlády SR predsedala, ďalej odvolala z funkcie podpredsedníčky Legislatívnej rady vlády Editu Pfundtner , a taktiež tajomníka Legislatívnej rady vlády Petra Rohaľa.Z pozícií členov Legislatívnej rady vlády boli odvolaní Tomáš Čičmanec, Ľubomír Čunderlík, Viera Gajdošová, Tomáš Gábriš, Peter Haňdiak, Milan Hodás, Tomáš Hubinák, Miroslav Kadúc, Marek Kaľavský, Jozef Kandera, Peter Kriška, Vlasta Kunová, Jaroslav Pilát a Lucia Žitňanská. Odvolaní boli kVláda zároveň vymenovala do funkcie predsedu Legislatívnej rady vlády SR Borisa Suska (minister spravodlivosti, Smer-SD - pozn. SITA). Podpredsedom rady sa stal Milan Hodás a za tajomníčku rady bola menovaná Zuzana Gálisová.Nové členstvo rady tvoria Tomáš Čičmanec, Ľubomír Čunderlík, Viera Gajdošová, Marek Kaľavský, Jozef Kandera, Peter Kriška, Peter Kukliš, Vlasta Kunová, Štefan Grman, Boris Balog a Edita Pfundtner, a to odo dňaVláda zároveň schválila zmenu štatútu Legislatívnej rady vlády SR. Upravilo sa kreovanie funkcie predsedu i podpredsedu rady, a to takým spôsobom, že rade bude predsedať minister spravodlivosti. Podpredsednícky post by mal zas zastávať štátny tajomník Ministerstva spravodlivosti SR „Obnovuje sa tak právny stav platný a účinný do zmien a doplnení Štatútu Legislatívnej rady vlády Slovenskej republiky vykonaných uznesením vlády Slovenskej republiky zo 17. júna 2020 č. 391," uvádza sa v schválenom materiáli.