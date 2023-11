Zurian odmietol odpovedať na niekoľko otázok počas vypočúvania, poslanci PS pochybujú o jeho cieľoch a vedení úradu

Nemá jasnú predstavu

Pochybnosť o cieli ukončiť vojnu v polícii

Musí to byť dôveryhodná inštitúcia

2.11.2023 (SITA.sk) - Nominant na post šéfa Úradu inšpekčnej služby Branislav Zurian odmietol odpovedať na niekoľko otázok počas vypočúvania na parlamentnom výbore pre obranu a bezpečnosť.Podľa predsedu poslaneckého klubu hnutia Progresívne Slovensko Martina Dubéciho tak „vo vzduchu ostáva" napríklad to, akým spôsobom bude garantovať nezávislosť alebo či má nejaké vzťahy s členmi novej vlády. Dubéci sa taktiež podľa vlastných slov nedozvedel ani to, akým spôsobom chce riadiť úrad, do ktorého čela je nominovaný.„Zurian prišiel s tým, že ani nečítal základné dokumenty, ktoré sa týkajú fungovania inšpekcie," uviedol predseda poslaneckého klubu PS.Ak Zurian nevedel dostatočne odpovedať na otázky týkajúce sa konkrétnych problémov, či už ide o policajnú brutalitu, rasizmus voči rómskej menšine či rodovo podmienené násilie, podľa Dubéciho nemá jasnú manažérsku predstavu, ako chce úrad riadiť.Podľa podpredsedníčky PS a členky výboru Ireny Bihariovej sa z vypočutia Zuriana vynorila istá pochybnosť o jeho cieli zriadiť na inšpekcii vyšetrovací tím na ukončenie vojny v polícii.„Obávam sa však, že ak je takýto tím zriadený práve na subjekte, ktorý bol sám aktérom tejto vojny, tak k ukončeniu vojny nepríde, skôr naopak. Budí to skôr obavu, že tá vojna minimálne v očiach verejnosti môže pokračovať a že môže ísť o nejaký druh pomsty," uviedla Bihariová.Bývalý policajný prezident Jaroslav Spišiak (PS) tvrdí, že policajná inšpekcia musí začať fungovať ako dôveryhodná inštitúcia pre všetkých občanov.„Je to v prvom rade ochranná služba - má pôsobiť preventívne, chrániť poctivých policajtov a chrániť políciu od tých nepoctivých, ktorí sa správajú korupčne, klientelisticky alebo nečestne," dodal Spišiak.