Vláda plánuje investovať do zdravotníckej infraštruktúry i náboru nových pracovníkov, tvrdí Heger

6.6.2021 (Webnoviny.sk) - V oblasti zdravotníctva plánuje vláda investovať do zdravotnej infraštruktúry, kvalitných pracovných podmienok či do vzdelávania a náboru zdravotných pracovníkov. V nedeľňajšej relácii televízie TA3 V politike to povedal predseda vlády SR Eduard Heger (OĽaNO).Poukázal, že na Slovensku chýbajú tisícky zdravotného personálu, a to nedokážu vyriešiť z roka na rok. Dodal, že nabehli na trajektóriu zvyšovania aj počtu lekárov a majú to zahrnuté v reformách Plánu obnovy a odolnosti Slovenska.Premiér zároveň vysvetlil, že ich plán zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti závisí aj od toho, ako budú nemocnice vyzerať, ako budú vybavené. Podotkol, že do programového vyhlásenia vlády dali, že platy zdravotných sestier dostanú na 110 percent priemernej mzdy v hospodárstve.