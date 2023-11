Vláda plánuje rozdeliť RTVS na dve samostatné inštitúcie, zvážiť chce však aj iné riešenia

13.11.2023 (SITA.sk) - Vládny kabinet plánuje rozdeliť verejnoprávny Rozhlas a televíziu Slovenska (RTVS) . Vzniknúť by mali dve samostatné inštitúcie, a to Slovenský rozhlas a Slovenská televízia.Vláda to avizuje vo svojom programovom vyhlásení, presadiť chce právny i ekonomický rámec rozdelenia RTVS. Pripustila však, že prípadne chce zvážiť aj iné riešenia na posilnenie verejnoprávnosti telerozhlasu.„Verejnoprávne médiá musia zabezpečovať nezávislú a objektívnu žurnalistiku. Zároveň musia podporovať kvalitnú pôvodnú slovenskú televíznu a rozhlasovú tvorbu,“ zdôraznila vláda v programovom vyhlásení ciele takéhoto kroku.