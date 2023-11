Šutaj Eštok sa vyjadril k ďalšiemu fungovaniu stránky Policajného zboru Hoaxy a podvody

13.11.2023 (SITA.sk) - Stránka Policajného zboru Hoaxy a podvody bude ďalej fungovať. Po pondelkovom zasadnutí vlády to povedal minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) . V minulosti pritom kritizoval, že štát by v rámci boja proti konšpiráciám nemal posudzovať názory jednotlivých občanov.„Aktuálne tam je nové vedenie komunikačného odboru na Policajnom zbore. Z hľadiska priorít, nemal som ešte čas sa s nimi stretnúť. Ale bude to fungovať ďalej," povedal minister.Dodal, že ministerstvo vnútra bude robiť všetko preto, aby si splnilo svoju úlohu v rámci boja proti hybridným hrozbám a šíreniu hoaxov.