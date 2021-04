Vláda podľa Fica nedostatočne míňa na pomoc, Krajniak nesúhlasí

Vláda má podľa predsedu strany Smer-SD Roberta Fica dostatočné prostriedky na pomoc ľuďom, ale nemíňa ich napriek tomu, že je to potrebné. Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) mu oponoval s tým, že z pohľadu rezortu práce nikdy nebola vyplatená taká veľká pomoc v takom krátkom čase, ako je to v súčasnosti. Uviedli to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.





"Vysvetlite mi, keď ste naplánovali, že môžete minúť ešte o 8 miliárd eur viac, lebo k tomu ešte boli 3 miliardy eur deficit z našej vlády, čiže 11 miliárd eur, keď všetci teraz cítime, že tá pomoc je nedostatočná, slabá a nefunguje to, prečo ste tie peniaze neminuli," pýtal sa Fico Krajniaka. Zároveň sa zaujímal, ako je možné, že vláda nemíňala peniaze, a pritom zvýšila verejný dlh.Krajniak podotkol, že len rezort práce už vyplatil 2 miliardy eur, pričom 1,5 miliardy eur išlo na udržanie pracovných miest, 400 miliónov eur na sociálne opatrenia a 100 miliónov eur na vytvorenie nových pracovných miest. Poukázal na skutočnosť, že v nasledujúcom období treba dať veľký impulz do ekonomiky, pričom narážal na plán obnovy. Skonštatoval, že sú pripravené kroky, aby v tomto roku bolo možné masívne investovať.V súvislosti s aktuálnym uvoľňovaním opatrení Krajniak poznamenal, že napriek tomu, že situácia sa zjavne zlepšuje, nedá sa vylúčiť, že nemôže prísť ešte ďalšia vlna. Vyzval preto naďalej na obozretnosť. Podľa neho treba teraz počkať dva týždne, aby sa ukázalo, čo uvoľnenie urobí s číslami.Fico poznamenal, že je trochu nervózny z čísel z iných krajín, ale aj z toho, že indická mutácia sa podľa jeho slov už objavila aj v okolitých krajinách. Preto sa obáva, že SR môže byť ešte vystavená aj tretej vlne. Zároveň vyzval na zastavenie "nezmyselného" antigénového testovania. Rovnako za nezmyselný považuje aj núdzový stav, lebo sa to podľa neho dá vyriešiť aj inak. Pandemický zákon môže byť podľa neho riešením.Minister práce si myslí, že z núdzového stavu treba ešte ponechať zákaz vychádzania po 20. hodine. "Pandemický zlom nastal vtedy, keď sme zaviedli tú 20. hodinu," tvrdí. Predpokladá však, že sa to posunie na 21. hodinu.Krajniak sa vyjadril aj k vyhosteniu ruských diplomatov. Podľa neho niet väčšieho priateľa Slovenska, ako je ČR. "Česká republika nám viackrát počas tých uplynutých 30 rokov pomohla, vyjadrila nám solidaritu," dodal. Myslí si, že ČR vie, prečo postupovala "tak radikálne".Samotný český premiér podľa Fica povedal, že nešlo o akt terorizmu. Súhlasí s tým, že k ČR sa Slovensko vždy správa priateľsky, lebo je to najbližší národ, ale odmieta "falošné prejavy solidarity". Fico zdôraznil, že Slovensko by malo mať záujem na priateľských vzťahoch aj s Ruskom.Dotkli sa aj témy návrhu zákona, ktorý má riešiť kolúznu väzbu. Krajniak predpokladá, že nakoniec do parlamentu pôjde jeden návrh naprieč všetkými politickými stranami, podľa neho pôjde o vládny návrh. Fico skonštatoval, že návrh, ktorý predložila do parlamentu poslankyňa Petra Hajšelová (Sme rodina), je dobý základ na diskusiu.