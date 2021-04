Zeman: Vrbětice treba vyšetriť, cudzí agenti nesmú páchať terorizmus

Český prezident Miloš Zeman je presvedčený, že v kauze Vrbětice je potrebné postupovať rozvážne a dôkladne ju vyšetriť. Ak sa však ukáže, že do výbuchu muničných skladov boli zapletení agenti ruskej rozviedky, malo by za to Rusko zaplatiť. Uviedol to v nedeľňajšom mimoriadnom prejave, informovala spravodajská televízia CNN Prima News.



Zeman považuje za nutné, aby sa prípad, ktorý viedol k diplomatickej roztržke medzi Prahou a Moskvou, riadne prešetril a aby sa zapojenie ruských agentov do výbuchu v moravských Vrběticiach neďaleko slovenskej hranice v roku 2014 buď potvrdilo, alebo vyvrátilo.



"Či je toto podozrenie oprávnené a v takom prípade, hoci podporujem korektné vzťahy so všetkými významnými krajinami, je potrebné, aby Ruská federácia za tento prípadný teroristický čin zaplatila - napríklad neúčasťou Rosatomu na tendri na (dostavbu jadrovej elektrárne) Dukovany," povedal Zeman.



Podľa vlastných slov dúfa, že v kauze vyjde pravda najavo. Ak sa ale ukáže, že ruskí agenti vo výbuchoch nefigurovali, bude to znamenať, že išlo o spravodajskú hru, ktorá môže mať vážne dôsledky pre českú politiku.



"Počkajme teda bez hystérie a špekulácií na výsledky vyšetrovania a až potom sa rozhodneme," apeloval Zeman, ktorého najmä česká opozícia kritizovala za to, že o kauze mlčal viac ako týždeň, odkedy Praha v sobotu 17. apríla zverejnila informácie o dôvodnom podozrení voči dvom ruským agentom.



Zeman uviedol, že si nechal týždeň na vyjadrenie, pretože sa chcel podrobne oboznámiť s dostupnými informáciami.



V prejave konštatoval, že podľa správy českej Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) neexistujú dôkazy ani svedectvo, že by inkriminovaní dvaja agenti boli vo vrbětickom areáli. Z toho však nevyplýva, že podozrenie nie je vážne a že do areálu neprenikli, zdôraznil Zeman podľa servera Novinky.cz.



"Žiadna suverénna krajina si nemôže dovoliť, aby na jej území dvaja agenti cudzieho štátu spôsobili teroristický atentát, pri ktorom zahynuli dvaja českí občania a bola spôsobená miliardová škoda," vyhlásil prezident ČR. Pripomenul, že existujú dve verzie - podľa pôvodnej vyvolala výbuch neodborná manipulácia s výbušným materiálom a podľa druhej išlo o akciu zahraničnej rozviedky.



Zeman tiež vyjadril podporu českej polícii a prokuratúre s tým, že majú jeho plnú dôveru pri objasňovaní prípadu, do ktorého by podľa neho mali nasadiť "plnú kapacitu".

Opozícia: Prejav Zemana bol určený Rusom, otvára cestu dezinformáciám

Nešlo o prejav pre českých občanov, ale pre Ruskú federáciu. Bagatelizácia, vnášanie pochybností, ohováranie, napísala na Twitteri predsedníčka strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Česká opozícia skritizovala nedeľňajší mimoriadny prejav prezidenta Miloša Zemana, v ktorom sa po ôsmich dňoch mlčania vyjadril k podozreniu, že na výbuchoch muničných skladov vo Vrběticiach v roku 2014 sa podieľali ruskí tajní agenti. Informoval o tom spravodajský server TN.cz.



Zeman okrem iného povedal, že česká tajná služba nepredložila jasné dôkazy, že ruskí agenti vo Vrběticiach skutočne boli. Podľa vlastných slov berie vážne pôvodnú vyšetrovaciu verziu, podľa ktorej bola za tragédiou nesprávna manipulácia s muníciou, i novú verziu o zodpovednosti ruských spravodajských dôstojníkov.



"Nešlo o prejav pre českých občanov, ale pre Ruskú federáciu. Bagatelizácia, vnášanie pochybností, ohováranie. To všetko šikovne zaobalené. Toto nie je prezident," napísala na Twitteri predsedníčka strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.



"Po dlhom čakaní nám prezident Zeman opäť ukázal, že v ťažkých chvíľach nám nutne chýba hlava štátu, ktorá sa postaví na stranu občanov. Môžem si len domýšľať, prečo zľahčuje agresiu Ruskej federácie a prečo otvára brány pre dezinformačné kampane," uviedol predseda hnutia STAN Vít Rakušan.



Podľa šéfa ODS Petra Fialu prezidentovo vystúpenie nič mimoriadne neprinieslo a Zeman mohol všetko povedať už pred týždňom. "Sme v absurdnej situácii: celá krajina si vydýchla, že sa prezident nepostavil priamo proti záujmom ČR," konštatoval.



Predseda Pirátov Ivan Bartoš kritizoval, že v Poslaneckej snemovni i partnerom v EÚ a NATO boli predložené dôkazy a prezident napriek tomu "hovorí v rovine hypotéz a spochybňuje dôveryhodnosť bezpečnostných služieb vlastnej krajiny".



Šéf KDU-ČSL Marian Jurečka poukázal na to, že Zeman "úplne vynechal zásadné udalosti v Británii v roku 2018, ktoré priniesli dôležité momenty aj pre vyšetrovanie okolo Vrbětic".