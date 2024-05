Vláda podľa progresívcov pomáha proruským dezinformátorom, čím ohrozuje európsku bezpečnosť (video)

Dočasné útočisko na Slovensku

Príprava strategickej komunikácie

Sankčný zoznam Únie

27.5.2024 (SITA.sk) - Vláda podľa hnutia Progresívne Slovensko (PS) pomáha proruským dezinformátorom, čím ohrozuje európsku bezpečnosť. Na prípad Arťoma Marčevského PS upozorňovalo už v minulosti. „Po jeho zaradení na sankčný zoznam EÚ sa už minister vnútra nemôže vyhovárať," vyhlásila poslankyňa Zuzana Števulová (PS).Ako pripomenula, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok ešte pred niekoľkými týždňami nevidel dôvody na zrušenie dočasného útočiska Marčevského na Slovensku.„Dnes už niet priestoru na zanedbávanie tohto prípadu. Ide o človeka na sankčnom zozname EÚ, ktorý aktívne pomáha ruským záujmom,” dodala Števulová a vyzvala ministerstvo vnútra, aby Marčevskému zrušili dočasné útočisko a aby opustil územie Únie.„Slovensko nemôže byť bezpečným prístavom pre ľudí, ktorí ohrozujú našu krajinu a celú EÚ,” doplnila poslankyňa a pripomenula, že na sankčný zoznam EÚ zaradili aj mediálnu spoločnosť Voice of Europe.Kandidátka do Európskeho parlamentu Lucia Yar (PS) podotkla, že pre túto spoločnosť poskytli rozhovor napríklad Erik Kaliňák či ministerka kultúry Martina Šimkovičová „Na Slovensku sa vytvára priestor osobám, ktoré majú nebezpečne blízko k Rusku a ruským dezinformáciám. Koalícia do správnej rady TASR zvolila šíriteľa takýchto naratívov, poslanci Smeru chodia do ruských médií ako na klavír. Nehovoriac o účasti vládnych predstaviteľov u stíhaného extrémistu Bombica," vyhlásila Yar.Kandidátka PS do Európskeho parlamentu Ľubica Karvašová súčasne upozornila, že vláda okliešťuje útvary sústreďujúce sa na boj s dezinformáciám a pripravujú strategickú komunikáciu.Tie dnes však podľa nej existujú iba na papieri. Ako vyhlásila, PS záleží na boji proti dezinformáciám a tiež na posilňovaní slovenského renomé v EÚ.Európska únia na základe návrhu Česka uvalila sankcie na bývalého ukrajinského politika a proruského oligarchu Viktora Medvedčuka . Referuje o tom web Kyiv Independent s odvolaním sa na české ministerstvo zahraničných vecí.Okrem Medvedčuka sa na sankčný zoznam Únie dostal aj ukrajinsko-izraelský občan Artem Marčevskyj a web Voice of Europe, ktorý spomenutí dvaja muži používali na šírenie proruskej propagandy v Európe.