Vláda podľa Remišovej fatálne zlyháva v riadení eurofondov a radí Ficovi odvolať ministra Rašiho

23.10.2024 (SITA.sk) - Na stredajšom rokovaní vláda zverejnila čerpanie eurofondov k 30. októbru 2024, kde samotný predkladateľ minister Raši priznal obrovské problémy a bezradnosť v riadení eurofondov, kedy takmer žiadne ministerstvo nenapĺňa stanovené ciele.„Táto vláda je pri moci už rok, ale fatálne zlyháva v riadení eurofondov a výsledky sú katastrofálne. Slovensko čerpá z nového programového obdobia len 1,15%, čo predstavuje smiešnych 144 miliónov eur z celkových 12,59 miliardy eur. Z desiatich rezortov, ktoré prerozdeľujú eurofondy, má ministerstvo pána Rašiho najhoršie výsledky, hoci práve on má dohliadať na celé eurofondy. Takéto zlyhanie je na uterák pre celú vládu,” skonštatovala poslankyňa NR SR Ako zdôraznila, že pri takomto zlom tempe čerpania hrozí reálne nenaplnenie pravidla N+3 v rokoch 2025 a 2026, čo môže viesť k strate miliárd eur pre Slovensko. Prvý míľnik v čerpaní eurofondov je na budúci rok, kedy je potrebné za celý program vyčerpať 1,54 mld. EUR.„Na porovnanie vláda za tento rok dokázala vyčerpať len 144 miliónov. Pri takomto slabom výkone vlády je nereálne, že na budúci rok dočerpá zvyšných 1,41 mld. EUR,” hovorí Remišová s tým, že ešte horšia situácia hrozí v roku 2026, kedy vláda musí efektívne preinvestovať eurofondy vo výške 3,65 mld.Ak to nenaplní, peniaze nenávratne prepadnú a budú pre Slovensko stratené. Míľniky a sumy, ktoré treba v každom roku vyčerpať stanovuje Európska komisia práve kvôli tomu, aby sa peniaze rovnomerne využívali počas celého programového obdobia.„Peniaze chýbajú všade. V zdravotníctve, v podnikateľskom sektore, na opravu mostov, na inovácie, podporu kvalitnejších a lepšie platených pracovných miest. No Ficova vláda sa tvári, akoby si Slovensko mohlo dovoliť strácať miliardy a vlastne žiadne investície nepotrebovalo. Slovensko čelí vážnej kríze v čerpaní eurofondov v dôsledku neschopnosti tejto vlády. Ak vláda za rok riadenia eurofondov dosiahla čerpanie smiešnych 1,15 %, nie je reálne, aby Slovensko do konca roka 2025 poskočilo v čerpaní o 10 % (na plánovaných 1,41 miliardy eur) a splnilo k čomu sa zaviazalo,” upozorňuje Remišová.„Ak Ficova vláda nechce Slovensko pripraviť o miliardy eur, musí začať okamžite konať. Inak Slovensko zaplatí za neschopnosť vlády cenu, ktorú si nemôžeme dovoliť. Vzhľadom na katastrofálne výsledky by mal Robert Fico bezodkladne konať a ministra Rašiho vymeniť, rovnako ako to urobil s Dolinkovou," vyzvala premiéra Remišová.