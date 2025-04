Vláda podporila návrhy noviel zákona o mimovládkach a práve na opravu

Vláda na stredajšom rokovaní vyjadrila súhlas s poslaneckým návrhom novely zákona o mimovládnych organizáciách. Krok už v utorok (1. 4.) avizoval na sociálnej sieti predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Kabinet rovnako súhlasom podporil návrh novely zákona o publikáciách, opätovne zavádzajúci pojem práva na opravu.





V utorkovom vyhlásení i v predloženom materiáli na rokovanie kabinetu premiér zdôraznil, že legislatívne úpravy, týkajúce sa pôsobenia mimovládnych neziskových organizácií, zodpovedajú cieľom aktuálneho Programového vyhlásenia vlády (PVV) v oblasti lobingu a transparentnosti fungovania mimovládok. „Politické strany súčasnej vládnej koalície už pred parlamentnými voľbami v roku 2023 deklarovali potrebu zabezpečenia vyššej miery transparentnosti fungovania mimovládnych neziskových organizácií,“ upozornil. Dodal, že úprava ich fungovania a s tým súvisiaceho lobingu je v kontexte PVV podstatná aj v oblasti politiky prevencie proti korupcii, integrity verejného sektora a transparentnosti. Zdôraznil taktiež, že návrh zákona vychádza z európskych štandardov a nemá nič spoločné so zákonmi o zahraničných agentoch, ako napríklad v USA či Izraeli.Návrh novely zákona o neziskových organizáciách z dielne SNS má priniesť niekoľko zmien. Pre neziskovú organizáciu či nadáciu sa má podľa neho zaviesť povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti. Jeho obsahom by mali byť aj informácie o osobách, ktoré prispeli na činnosť organizácie za rok viac ako 5000 eur. Rovnako by sa v ňom mali zverejňovať aj identifikačné údaje orgánov alebo členov orgánu organizácie.Poslanec Adam Lučanský (SNS), ktorý sa podieľal na návrhu úprav, ocenil podporné stanovisko vlády. Zároveň avizoval, že v návrhu príde ešte k jednej zmene, nekonkretizoval však, čoho sa bude týkať.Návrh novely zákona o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie takisto predložila SNS. Úprava opätovne zavádza pojem práva na opravu, ktorý nahrádza v súčasnosti používaný pojem práva na vyjadrenie. Právo na opravu vychádza z doterajšej právnej úpravy, avšak predloženým návrhom zákona sa posilňujú atribúty a podmienky jeho uplatnenia. Taktiež sa zavádza povinnosť prevádzkovateľa zriadiť samostatnú adresu elektronickej pošty na účel uplatnenia práva na opravu a uvádzať ju na titulnej strane spravodajského webového portálu.I v prípade tohto legislatívneho návrhu premiér zdôrazňuje súvislosť s deklarovanými cieľmi v PVV „vytvoriť podmienky pre rovnoprávne fungovanie všetkých médií a súčasne zamedzí, aby sa neoprávnene zasahovalo do slobody slova, slobody vysielania a práva na šírenie informácií“.Jeden z predkladateľov zákona, predseda Výboru Národnej rady SR pre kultúru a médiá Roman Michelko (SNS) mieni, že po vyjadrení podporného súhlasu vlády prejde legislatíva v parlamente hladko. Zákon má podľa neho zabezpečiť okrem iného rýchlejšie riešenie žalôb, ktoré sa týkajú zverejnených informácií v médiách a poškodenia mena. „Niektoré tlačové žaloby sa predlžujú päť-šesť rokov a po tomto období už v podstate nemajú zmysel. Tento zákon preto umožní špecializovať niektoré senáty na takúto agendu, a tým aj riešiť takéto spory rýchlejšie,“ uviedol po prerokovaní bodu na vláde. Zdôraznil, že navrhovaná úprava nemá primárne za cieľ chrániť politikov, rovnako tak poukázal na to, že je v súlade s európskym právom. „Inšpirovali sme sa právnou praxou vo Francúzsku,“ dodal.Premiér sa po rokovaní vlády v súvislosti s návrhom novely zákona o neziskových organizáciách ohradil voči jeho označovaniu za „ruský zákon“. Za hrubé klamstvo a zavádzanie verejnosti označil používanie tejto nálepky na zvolávanie protivládnych demonštrácií a verejných zhromaždení v najbližších dňoch. Avizoval tiež, že návrh ešte prejde pri schvaľovaní zmenou, diskusia sa vedie k časti týkajúcej sa lobingu.Premiér podporil aj návrh novely zákona, ktorým sa vracia inštitút práva na opravu. Predchádzajúca vláda podľa jeho slov úplne vymazala zo zákonov možnosť žiadať o opravu pri uvedení nepravdivej informácie. „Ak sa teraz chcem brániť a chcem dať opraviť nepravdivú informáciu, nemám v ruke žiadny nástroj,“ upozornil. I v tomto prípade poukázal na to, že do právneho poriadku nezavádzajú navrhovatelia žiadny mimoriadny prvok, ktorý by bol v rozpore s európskym právom.