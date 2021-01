Vláda pomôže profesionálnym klubom šiestimi miliónmi eur, štyri milióny dá na mládež a amatérov

Najprv profesionálne kluby

20.1.2021 (Webnoviny.sk) - Vláda cez prostriedky z Európskej únie podporí profesionálne športové kluby na Slovensku v súvislosti s COVID-19 sumou 6 miliónov eur a ďalšie 4 milióny eur by mali ísť cez nasledujúcu výzvu na mládež a amatérov.Podpora pre šport na odškodnenie z dôvodu pandémie tak bude o 2 milióny eur vyššia ako sa pôvodne plánovalo, pretože rezort hospodárstva presunul alokované prostriedky z nevyčerpanej čiastky na nájmy pre podnikateľov okrem kultúry aj na šport.Informovali o tom v stredu štátny tajomník SR pre šport Ivan Husár , splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Karol Kučera a podpredseda správnej rady Fondu na podporu športu Jaroslav Rybánsky.Európska komisia sa v uplynulých dňoch kladne postavila k elektronickému oznámeniu SR ešte zo 14. septembra 2020, ktorým SR notifikovala opatrenie na podporu profesionálnych športových klubov v súvislosti s vypuknutím COVID-19 v rámci dočasného rámca štátnej pomoci."V prvom rade musíme sanovať profesionálne kluby, ktoré pokračujú v súťažení napriek pandémii a bez divákov. Potom prídu na rad ďalšie kluby, mládež a amatéri. Na záver odškodníme aj prevádzkovateľov a organizátorov veľkých športových podujatí, ktoré boli plánované, no pre pandémiu sa neuskutočnili," ozrejmil Husár.Už v najbližších dňoch by si tak malo 100 profesionálnych klubov z piatich športov (futbal. ľadový hokej, basketbal. hádzaná, volejbal, pozn.), ktoré pokračujú napriek pandémii, prísť na základe prvej výzvy, na desiatky tisíc eur pomoci."Myslím si, že podmienky výzvy sú nastavené dobre. Detailné podrobnosti zverejníme v najbližších dňoch," zhodnotil Karol Kučera.Okrem podpory profesionálnych klubov informoval Jaroslav Rybánsky aj o historicky prvej výzve Fondu na podporu športu na 15 miliónov eur.Suma by mala byť rozdelená do každého z ôsmich vyšších územných celkov v objeme minimálne 10 percent z celkovej sumy finančných prostriedkov, každý VÚC tak dostane minimálne 1,5 milióna eur."Oprávnenými žiadateľmi sú športové organizácie, obce a VÚC. Minimálna výška príspevku na jeden projekt je 50-tisíc eur a maximálna výška je 1,5 milióna eur. Žiadateľ je povinný zabezpečiť spolufinancovanie projektu minimálne vo výške 50 percent z celkových oprávnených nákladov," informuje web Fondu na podporu športu. Výzvu zverejnili 31. decembra 2020."Podávanie žiadostí sa začne 15. februára a skončí sa 1. marca," ozrejmil Rybánsky.Na záver stredajšej tlačovej konferencie štátny tajomník pre šport Ivan Husár povedal, že miesto tlačovej konferencie - Zimný štadión Ondreja Nepelu - nebolo vybrané náhodou. Slovensko je totiž v hre o usporiadanie skupiny MS v hokeji 2021.