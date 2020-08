Vláda poskytne samosprávam bezúročné pôžičky, vyhradila im takmer dvesto miliónov eur

Hospodárenie samospráv ovplyvnil koronavírus

Obce a mestá môžu žiadať o pôžičky

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

12.8.2020 (Webnoviny.sk) - Vláda vyhradila na poskytnutie bezúročných pôžičiek samosprávam takmer 200 miliónov eur. Vyplýva to z materiálu z dielne Ministerstva financií SR (MF SR) , ktorý dnes schválila Vláda SR na svojom zasadnutí.Samosprávy prišli o príjmy pre pandémiu koronavírusu . Pôžičky sa budú poskytovať na základe žiadosti obce alebo vyššieho územného celku maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020.MF SR v dokumente konštatuje, že hospodárenie samospráv „zásadne a negatívne“ ovplyvnila pandémia.„Výpadok dane z príjmov fyzických osôb oproti schválenému rozpočtu verejnej správy na rok 2020 predstavuje u obcí sumu 121 527 eur a u vyšších územných celkov sumu 52 075 eur podľa prognózy Ministerstva financií Slovenskej republiky za jún 2020,“ uvádza sa v materiáli.Vzhľadom na deklarovanú vážnosť situácie sa preto vláda rozhodla kompenzovať výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy.Finančná výpomoc sa poskytne na základe žiadosti, a to maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 podľa prognózy MF SR z júna 2020.Pôžička má sedemročnú splatnosť v rovnomerných ročných splátkach, pričom prvá splátka sa uhrádza v roku 2024.Obec a vyšší územný celok môže prijať návratnú finančnú výpomoc, ak celková suma ich dlhu neprekročí 50 percent skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a suma splátok neprekročí 25 percent skutočných bežných príjmov z predchádzajúceho rozpočtového roka.Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci je podmienené finančnou disciplínou, preto nemôže byť poskytnutá subjektu územnej samosprávy, ktorý je v ozdravnom režime, nútenej správe alebo nespĺňa podmienku dodržania limitu dlhu a dlhovej služby.Minister financií Eduard Heger (OĽaNO) po rokovaní vlády priblížil, že obce a mestá môžu o tieto pôžičky žiadať od dnešného dňa (12. augusta 2020).„So samosprávami sme o tejto téme rokovali v júni a budeme s nimi rokovať aj naďalej. Chcem ich však z tohto miesta pochváliť za to, ako hospodárili v úrodných rokoch a že boli schopné si odložiť peniaze na ťažšie časy, v akých sa nachádzame v súčasnosti," doplnil Heger.