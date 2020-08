Súdnictvo na Slovensku je momentálne v prechodnom období, zhodol sa Šikuta s Mazákom

Dopad na personálne obsadenie súdu

Riešením je dočasné ročné pridelenie sudcov

12.8.2020 (Webnoviny.sk) - Súdnictvo na Slovensku sa momentálne nachádza v prechodnom období, v ktorom prichádza k reformám zameraným na zvýšenie dôveryhodnosti, no i k skvalitneniu samotného súdneho rozhodovania.Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa predsedu Najvyššieho súdu SR (NS SR) Jána Šikutu Tatjana Lesajová , šéf NS SR sa na tom dnes zhodol s predsedom Súdnej rady SR Tento stav má podľa oboch za následok dočasný dopad na personálne obsadenie NS SR a to predovšetkým v súvislosti s pripravovaným zriadením Najvyššieho správneho súdu.Ten by mal podľa Šikutu predstavovať vrchol profesionálneho snaženia sudcov správneho kolégia, no kvôli nejasnosti celého procesu zatiaľ neposkytuje odpoveď na to, koľko sudcov a asistentov z NS SR prejaví záujem prejsť na nový súd. To podľa neho komplikuje nápravu podhodnoteného sudcovského stavu.Súčasné legislatívne aktivity v súvislosti so zriadením nového súdu by podľa Šikutu a Mazáka v žiadnom prípade nemali ani dočasne ovplyvňovať kvantitu ani kvalitu rozhodovacej činnosti NS SR. Ako východisko z momentálnej situácie pritom obaja vidia dočasné ročné pridelenie sudcov.Do výberového konania, ktoré NS SR už zverejnil, sa môžu prihlásiť sudcovia z krajských súdov a Špecializovaného trestného súdu do konca septembra. Mazák zároveň predsedovi NS SR prisľúbil aktívnu podporu pri výbere sudcov spomedzi uchádzačov.