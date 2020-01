Vláda pošle 60 vojakov do Afriky na francúzsku protiteroristickú misiu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.1.2020 (Webnoviny.sk) - Česká vláda v pondelok schválila návrh ministerstva obrany na vyslanie 60 vojakov do Afriky s cieľom podieľať sa do roku 2022 na francúzskej protiteroristickej misii. Návrh ešte musí odobriť aj parlament.Vojaci by sa mali stať súčasťou misie Barkhane, najväčšej francúzskej vojenskej operácie v zahraničí, ktorá sa snaží vyhnať islamských militantov z regiónu Sahel. Česká vláda potvrdila, že vyslanie jej vojakov odsúhlasili aj Mali, Niger a Čad. Ich úlohou by mala byť pomoc miestnym jednotkám v boji proti islamským extrémistom.Česká republika má v Mali 120 vojakov, ktorých tam poslali v rámci výcvikovej misie Európskej únie.