Globálny turizmus bol pre šírenie koronavírusu v Číne vážne poškodený

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.1.2020 - Globálny turizmus počas jednej z najväčších cestovných sezón, a to čínskeho lunárneho nového roka, vážne poškodilo šírenie nového koronavírusu, keďže desiatky miliónov Číňanov dostali príkaz zostať doma a mnohí ďalší sa sami rozhodli nikam necestovať. Doteraz čínske úrady obmedzili cestovanie pre obyvateľov 17 veľkomiest v krajine, v ktorých celkovo žije viac ako 50 mil. ľudí.Ešte pred niekoľkými mesiacmi Čínsky inštitút pre výskum zahraničného turizmu predpovedal, že počas tohto lunárneho nového roka na dovolenku do cudziny vycestuje 7 mil. obyvateľov krajiny, čo by bol rast oproti počtu 6,3 mil. pred rokom.Rada pre turizmus v Thajsku, ktoré je obľúbenou tropickou destináciou počas čínskeho nového roka, odhadla, že príjmy krajiny počas týchto sviatkov budú prinajmenšom o 1,6 mld. USD nižšie ako zvyčajne. Vyčíslenie poklesu príjmov je založené na odhade, že čínski turisti počas dovolenky v Thajsku zvyčajne minú 1 600 USD na osobu.V minulom roku na dovolenku do zahraničia podľa oficiálnych údajov vycestovalo približne 134 mil. Číňanov. Najobľúbenejšími destináciami obyčajne sú Hongkong, Thajsko, Japonsko, Vietnam a Južná Kórea.