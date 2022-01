Vláda povolila účasť fanúšikov na ME mužov v hádzanej, haly môžu byť zaplnené do 25 percent maximálnej kapacity

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.1.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenskí organizátori majstrovstiev Európy v hádzanej mužov, ktoré budú od 13. do 30. januára hostiť spolu s Maďarmi, môžu v Bratislave a Košiciach pustiť fanúšikov až do zaplnenia 25 percent maximálnej kapacity hál.Vláda SR povolila účasť divákov na tribúnach pod podmienkou, že počas pobytu v halách musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 a spĺňať podmienku zaočkovania minimálne dvoma dávkami, resp. byť do 180 dní po prekonaní ochorenia COVID-19. Opatrenia súvisia s bojom proti šíreniu koronavírusu."Chceme sa poďakovať Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvu zdravotníctva SR, splnomocnencovi vlády pre šport ako i celej vláde za to, že nám vyšla v ústrety a povolila nám v hľadiskách aspoň 25-percentnú účasť divákov počas blížiacich sa majstrovstiev Európy, ktoré sa začnú vo štvrtok 13. januára. Dva mesiace, odkedy sa zrušil COVID automat, trvali rokovania ohľadom tejto záležitosti. Nebolo to jednoduché. Spoločne sme si stanovili v závislosti na vývoji pandémie hraničný termín 9. január, keď sme potrebovali vedieť, či budú ME aj s divákmi na tribúnach a ak áno, tak za akých podmienok. Sme nesmierne radi, že môžeme naplniť takúto kapacitu za stavu, v akom sa SR v súvislosti s bojom s pandémiou nachádza. V Maďarsku pri väčšej zaočkovanosti môžu mať zaplnené haly na sto percent a my sme dúfali, že nám štátne orgány nejaký počet divákov povolia. Fanúšikom sme potrebovali dať už vedieť, ako to bude. Sme vďační a tešíme sa, že fanúšikovia budú na tribúnach aspoň v takomto množstve," uviedol prezident Slovenského zväzu hádzanej (SZH) Jaroslav Holeša v tlačovej správe zväzu.Bratislava a Košice budú dejiskami základných skupín E a F (13.-17.1.), bratislavský Zimný štadión Ondreja Nepelu bude od 20 do 25. januára dejiskom II. skupiny hlavnej fázy. V Maďarsku sú dejiskami šampionátu Budapešť, Debrecín a Szeged s vyvrcholením ME v metropole krajiny.