Vláda predvádza telenovelu Pošta pre teba a Fico s Dankom sa správajú ako influenceri, tvrdí Gröhling

Andrej Danko v utorok zverejnil otvorený list Robertovi Ficovi, v ktorom píše, že spôsob, akým chce premiér riešiť koaličnú krízu, je hrubým porušením koaličnej zmluvy. Zároveň ho vyzval, aby nedehonestoval svojich koaličných partnerov SNS a Hlas-SD a neútočil na nich. Šéf národniarov premiérovi vyčíta, že chce vyjsť v ústrety požiadavkám poslancov, ktorí vystúpili zo svojich materských poslaneckých klubov.V liste sa tiež pozastavuje nad tým, že koalícii sa zjavne nedarí napĺňať jej sľuby tak, ako si predstavoval. Podľa jeho slov je veľká škoda, že Fico svoju emóciu, boj a silu nesústreďuje na to, čo spoločne sľúbili voličom. Zároveň priznáva, že s viacerými opatreniami vlády, za ktoré hlasoval, sa vnútorne nestotožňuje.Kritizuje napríklad konsolidáciu, „hlúpe transakčné dane“ či zrušenie rodičovského dôchodku. Danko premiéra v liste chváli ako skúseného politika, no na druhej strane ho kritizuje za to, mu chýba cit a empatia ku koaličným partnerom. Fico sa podľa neho od atentátu politicky izoloval a politicky nikomu neverí.

12.2.2025 (SITA.sk) - Vláda Roberta Fica je v troskách a predvádza absolútny marazmus. Uviedol to v stredu predseda opozičnej strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling na tlačovej besede. Podľa jeho slov už to, čo sa aktuálne deje, nie je vládna kríza, ale celoslovenská a celospoločenská katastrofa.„Je to naozaj veľmi zlá telenovela. Nazval by som ju Pošta pre teba, pretože toto momentálne predvádzajú a správajú sa tu ako nejakí influenceri, ktorí si posielajú odkazy cez facebookové statusy a iné vyjadrenia. Ja neviem, či sa nemôžu stretnúť,“ povedal na margo listov, ktoré si vymenili premiér Robert Fico ( Smer-SD ) a predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Šéf národniarov pritom podľa Gröhlinga vo svojom otvorenom liste Ficovi dáva za pravdu strane SaS a celej opozícii. „Veď on rozpráva o tom, ako Fico žije v politickej izolácii, ako je mimo realitu a paranoidný, ako nekomunikuje s koaličnými partnermi. Ďalej píše o tom, že všetky ekonomické opatrenia a zákony, ktoré presadila táto vláda, sú úplne nekoncepčné,“ poukázal.Danko kritizoval aj transakčnú daň, ktorú by SaS podľa Gröhlinga hneď zrušila, ak by sa dostala do vlády. Zároveň, sám v liste píše o tom, že zdravotníctvo sa rozkráda.Koalícia podľa lídra liberálov nevie spravovať štát a jediným riešením sú predčasné voľby. Zdôraznil, že ľudia sú z tejto vlády unavení a výsledkom sú plné námestia protestujúcich občanov. Vláda podľa neho absolútne nerieši žiadne problémy ľudí a dôvera medzi koaličnými stranami je na absolútnom minime.„Nech sa Robert Fico nebojí, nech sa nanovo rozdajú karty a všetci budeme výsledky volieb rešpektovať. Pretože ničia tu ľudí, vzťahy, ekonomiku a celú spoločnosť. Čím skôr budú voľby, tým lepšie. Žiadna rekonštrukcia vlády alebo úradnícka vláda, normálne predčasné voľby,“ vyzýva Gröhling.