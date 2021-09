Vláda pri podujatiach vyšla v ústrety ministerstvu kultúry, umelci budú oslobodení od odvodovej povinnosti

Niektorým môžu odoprieť vstup

Predĺži sa aj dobrovoľnosť príspevkov

29.9.2021 (Webnoviny.sk) - Vláda v stredu 29. septembra schválila dočasné predĺženie opatrení Ministerstva kultúry SR z roku 2020 súvisiace s verejnými podujatiami ovplyvnenými pandémiou ochorenia COVID-19 Opatrenia sa tak budú vzťahovať aj na podujatia, ktoré sa neuskutočnia pre pandémiu do 31. decembra 2022. Zároveň predĺžila možnosť usporiadateľovi podujatia odoprieť vstup na podujatie niektorým osobám.Napríklad z dôvodu nedostatočného veku návštevníka podujatia alebo ak osoba nepreukáže svoju totožnosť pričom vstupenka je vystavená na meno. Návrh zákona by mal vstúpiť do účinnosti od 1. januára 2022.Ministerstvo kultúry s prihliadnutím na pretrvávajúce dôsledky pandémie tiež navrhlo oslobodiť výkonných – reprodukčných umelcov od odvodovej povinnosti a povinnosti úhrady príspevkov podľa zákona o umeleckých fondoch počas roka 2022 z dôvodu zníženia ich príjmov.Na obdobie celého roka 2022 sa by sa mala predĺžiť aj dobrovoľnosť príspevkov prijatých od občanov, respektíve zníženie príspevkov pre dedičov autorských práv.