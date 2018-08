Vláda rokuje o výstavbe mosta na slovensko-maďarskej hranici

Na archívnej snímke Árpád Érsek Foto: TASR Marko Erd Foto: TASR Marko Erd

Bratislava 21. augusta (TASR) - Medzi obcami Vrbovka (okres Veľký Krtíš) a Örhalom na slovensko-maďarskej hranici by mal vzniknúť cestny most ponad rieku Ipeľ. O návrhu na uzavretie dohody medzi vládou Slovenska a Maďarska o výstavbe tohto cestného mosta bude v stredu 22. augusta rokovať kabinet Petra Pellegriniho (Smer-SD).Materiál predkladá na rokovanie vlády minister dopravy Árpád Érsek (Most-Híd). Podľa rezortu dopravy výstavba mosta nad riekou Ipeľ medzi obcami Vrbovka a Őrhalom podporí cezhraničnú spoluprácu, prispeje k rozvoju turizmu, voľnému pohybu ľudí či už za prácou alebo voľnočasovýmí aktivitami a prispeje k celkovému hospodárskemu a spoločenskému rozvoju prihraničných regiónov.Financovanie výstavby mosta je plánované z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko 2014-2020, z príspevku štátu prostredníctvom Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a zo zdrojov Banskobystrického samosprávneho kraja. Cestný most by mal slúžiť pre osobnú a nákladnú dopravu do 3,5 tony.