TASR ponúka futbalové spravodajstvo od vyslaných reportérov v Ľubľani

Bratislava 21. augusta (TASR) - Tlačová agentúra SR vysiela do Ľubľane, dejiska play off futbalovej Európskej ligy UEFA, svojich reportérov. Celé dianie ohľadom duelu NK Olimpija Ľubľana - FC Spartak Trnava budú od stredy do štvrtka (22. - 23. augusta) pokrývať športový redaktor Michal Runák a fotoreportér Marko Erd.Vyslaní reportéri TASR ponúknu zo Slovinska okrem textového spravodajstva aj ďalšie multimediálne produkty.