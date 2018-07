Vláda rozdelila pre okres Medzilaborce milión eur

Výjazdové 113. rokovanie vlády SR v Medzilaborciach v utorok 3. júla 2018. Na snímke zľava podpredseda vlády SR a minister životného prostredia SR László Sólymos, podpredseda vlády SR a minister financií SR Peter Kažimír, predseda vlády SR Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu SR Richard Raši a podpredsedníčka vlády SR a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Medzilaborce 3. júla (TASR) – Vláda pod vedením Petra Pellegriniho (Smer-SD) rozdelila počas svojho utorkového výjazdového rokovania v Medzilaborciach milión eur. Ide o prostriedky z rozpočtovej rezervy pre okres Medzilaborce, ktorý patrí medzi najmenej rozvinuté okresy.uviedol po rokovaní vlády Pellegrini. Vláda podľa neho prispeje na rekonštrukciu polikliniky, respektíve nemocnice v meste, ako aj na rekonštrukcie chodníkov a miestnych komunikácií v objeme 70.000 eur.dodal premiér.Pre obce sú určené investície od 2500 do 35.000 eur na menšiu výstavbu, rekonštrukcie objektov, ciest či chodníkov, ale aj protipovodňové opatrenia. Ako povedal Pellegrini, keďže ide o malý okres, každá obec bude participovať na zdrojoch, o ktorých rozhodla vláda.doplnil Pellegrini s tým, že o ďalších peniazoch pre múzeum vláda rozhodne počas stredajšieho (4.7.) výjazdového rokovania v Bardejove.Ako ďalej uviedol, podpredseda vlády Richard Raši (Smer-SD) pozval novovymenovaného riaditeľa MMUAW Martina Cubjaka na pracovnú cestu do Spojených štátov amerických. Raši okrem vystúpenia v Organizácii spojených národov navštívi aj Pittsburgh, kde sídli jedno z dvoch múzeí Andyho Warhola na svete.dodal Pellegrini.doplnil primátor Medzilaboriec Vladislav Višňovský (Smer-SD).Vláda zároveň schválila akčný plán okresu Medzilaborce, na základe ktorého tam má do roku 2022 vzniknúť celkovo 377 pracovných miest.