Vláda rozhodla o plate pre šéfa Štatistického úradu, presiahne tritisíc eur mesačne

21.9.2022 (Webnoviny.sk) - Predsedovi Štatistického úradu SR, ktorým je od 1. septembra Peter Peťko , bude prináležať funkčný plat vo výške viac ako 3 200 eur mesačne. Vyplýva to z materiálov, ktoré schválila Vláda SR.Rovnako by mu mala patriť aj paušálna náhrada na pokrytie nevyhnutných výdavkov za služby a iných osobných výdavkov, ktoré súvisia s výkonom jeho funkcie. Paušálna náhrada by mala byť vo výške takmer 1 700 eur mesačne.