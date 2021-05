Vláda rozhodne o zvýšení pandemickej OČR aj PN už o pár dní, dávky by sa mali naviazať na COVID automat

Nový COVID automat

Motivácia k dodržiavaniu karantény

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.5.2021 (Webnoviny.sk) - O zvýšení pandemickej nemocenskej dávky a pandemického ošetrovného (OČR) z 55 percent na 75 percent hrubej mzdy zamestnanca, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) aj za máj tohto roka by mala vláda rokovať na budúci týždeň.Po stredajšom rokovaní vlády to povedal minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak (Sme rodina). Na takomto postupe sa podľa neho dohodol s premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO).Rezort zdravotníctva podľa Krajniaka pripravuje aktualizáciu COVID automatu, ktorú by mal minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský predstaviť budúci týždeň. Vyplácanie vyšších pandemických dávok by sa podľa Krajniaka malo naviazať práve na aktualizovaný COVID automat.Pandemická nemocenská dávka a pandemické ošetrovné by mali dosiahnuť 75 percent hrubej mzdy zamestnanca, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby aj za máj tohto roka.O takomto návrhu mala vláda rokovať už túto stredu, navrhované nariadenie však kabinet zo svojho rokovania nakoniec vypustil. Podľa tohto nariadenia sa majú pandemické dávky zvýšiť z 55 percent na 75 vymeriavacieho základu aj za máj.Pandemické dávky tak majú za tento mesiac predstavovať takmer 100 percent čistého príjmu. Vláda chce týmto krokom ľudí motivovať k tomu, aby dodržiavali karanténne opatrenia.