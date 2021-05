Vakcína od Pfizeru zabila údajne v Izraeli viac ľudí ako samotný koronavírus, polícia vyvracia ďalší hoax

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.5.2021 - Polícia upozorňuje na nepravdivý hoax, ktorý sa objavil na autobusovej zastávke v Trenčíne. Píše sa v ňom, že očkovanie vakcínou od spoločnosti Pfizer zabilo v Izraeli viac ľudí než samotný koronavírus. Polícia o tom informuje vo svojom profile Hoaxy a podvody – Polícia SR na sociálnej sieti.Polícia upozorňuje, že podobné hoaxy vyvracala už vo februári a marci. „Situácia v Izraeli je v súčasnosti úplne opačná - ako najzaočkovanejšia krajina (prepočet na obyvateľov) sa postupne vracia do normálneho režimu. Podľa posledných správ obyvatelia Izraela by mohli čoskoro cestovať bez obmedzení do Európy,“ tvrdia policajti s tým, že čísla zaočkovanosti sú už na hranici získania populačnej imunity.Konanie autora hoaxu môže mať podľa polície reálny súvis s psychickými problémami. Ten, kto podobné príspevky rozširuje, chce byť sám pre seba dôležitý. „Vidí sa ako akýsi bojovník proti svetovláde, ako vizionár, ktorý sa nedal nachytať,“ uzatvára polícia.