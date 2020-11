Vláda sa bude zaoberať pomocou správcom pozemkom či návrhmi poslancov o dopingu

Pomoc správcom poľnohospodárskych a lesných pozemkov

Nechcú vyradenie športovcov z medzinárodných súťaží



Program 54. schôdze vlády SR

1. Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Richarda Nemca, Radovana Slobodu a Petra Vonsa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 216)

Predkladateľ: minister školstva, vedy, výskumu a športu



2. Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Predkladateľ: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka



3. Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 282/2020 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Predkladateľ: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka



4. Návrh zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Predkladateľ: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka



5. Návrh na skrátené legislatívne konanie o vládnom návrhu zákona, ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Predkladateľ: minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka



6. Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe (aktualizácia) - návrh

Predkladateľ: minister práce, sociálnych vecí a rodiny



7. Návrh na zrušenie niektorých úloh v Pláne legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na mesiace september až december 2020

Predkladateľ: ministerka kultúry



8. Návrh plánu zahraničných stykov vlády Slovenskej republiky na december 2020

Predkladateľ: minister zahraničných vecí a európskych záležitostí



Informatívne materiály



a. Informácia o 38. zasadnutí Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Predkladateľ: ministerka spravodlivosti





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.11.2020 (Webnoviny.sk) - Ministri sa budú v stredu 25. novembra zaoberať rušením a preradením legislatívnych úloh Ministerstva kultúry SR či poslaneckým návrhom, ktorý reflektuje požiadavky Svetového antidopingového programu.Zo zverejneného programu vyplýva, že vláda bude rokovať aj o pomoci správcom poľnohospodárskych a lesných pozemkov. Oboznámiť by sa mala aj so závermi zasadnutia Rady vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť.Vládny kabinet by mal na svojej schôdzi rozhodnúť, či súhlasí s návrhom koaličných poslancov Richarda Nemca Petra Vonsa (obaja OĽaNO) a Radovana Slobodu (SaS), ktorí chcú napríklad zaviesť nové skutkové podstaty porušenia antidopingových pravidiel. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR , ktoré materiál na vládu predkladá, uviedlo, že schválením poslaneckého návrhu sa má zamedziť situácii, aby Slovensko nadobudlo status non-compliance, dôsledkom čoho by mohlo byť aj vyradenie slovenských športovcov z medzinárodných súťaží.Vláda by sa mala rokovať aj o zmiernení niektorých povinností správcov poľnohospodárskych a lesných pozemkov počas pandémie. Malo by ísť o niektoré práva a povinnosti skladovateľov, vlastníkov a správcov pozemkov, ktoré nebolo možné pre pandémiu zabezpečiť v potrebnom rozsahu, teda v lehotách podľa stanovených záväzných predpisov.