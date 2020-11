V Nemecku sa na protestoch proti opatreniam šíri antisemitizmus, využíva ich krajná pravica

Tvrdenia o zlovestných elitách

Nenávisť k Židom narastá

25.11.2020 (Webnoviny.sk) - U ľudí, ktorí v Nemecku protestujú proti opatreniam zameraným proti šíreniu nového koronavírusu, sa začína antisemitizmus objavovať ako spoločný postoj, napriek tomu, že prichádzajú z rôznych politických sfér. Uviedol to vládny predstaviteľ pre boj s antisemitizmom Felix Klein , podľa ktorého nenávisť voči Židom v Nemecku počas pandémie vzrástla.Klein v utorok poukázal na to, že antisemitské konšpiračné teórie šíria ľudia, ktorí veria v alternatívnu liečbu, bojovníci za mier i krajná pravica, ktorá využíva protesty na mobilizáciu svojich podporovateľov.Okrem nepodložených tvrdení o zlovestných elitách, ktoré pomocou pandémie ovládli alebo utláčajú obyvateľstvo, čo je bežné pri antisemitizme, tiež účastníci protestov prirovnávajú svoju situáciu k Židom za nacistického Nemecka. Nosia žlté Dávidove hviezdy alebo sa prirovnávajú k Anne Frankovej či protifašistickej bojovníčke Spohie Schollovej."Zobrazovanie seba ako prenasledovanej obete je a bolo ústredným prvkom antisemitských postojov," povedal Klein novinárom v Berlíne.Anetta Kahane, ktoré vedie Amadeu Antonio Foundation zameranú proti rasizmu, uviedla, že sa zdá, že je antisemitizmus zjednocujúcim prvkom medzi medzi nesúrodými skupinami. Následne varovala, že sa otvorená nenávisť k Židom bude v Nemecku pravdepodobne čoraz viac dostávať do popredia.