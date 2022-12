Vláda sa hrá na demokratov a pritom sa bojí vôle ľudu. Keď jej ide o kreslá, chce sa zjednotiť, tvrdí Pellegrini (video)

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

M. Kollár nebude hlasovať za pád vlády

Potreba spolupráce

11.12.2022 (Webnoviny.sk) - Vládna koalícia už takmer tri roky obmedzuje demokraciu a robí z nej frašku, napísal na sociálnej sieti predseda strany Hlas - sociálna demokracia „Vláda koalícia má v posledných dňoch plné ústa demokracie... Keď jej ide o kreslá, zrazu sa 'demokrati' musia zjednotiť, aby 'demokratický volič' vyhral. A voliči iných strán sú nedemokratickí? To akým právom takto označujete väčšinu národa, ktorá si vás tu neželá? Ja vám poviem, čo je demokratické – počúvať vôľu ľudu a umožniť mu, aby ju čím skôr vyjadril v predčasných voľbách,“ uviedol líder Hlasu-SD.Poslanec Národnej rady SR Miroslav Kollár (Spolu) po sobotňajšom sneme strany Spolu - občianska demokracia povedal, že nebude hlasovať za pád vlády Edarda Hegera . Návrh strany Sloboda a Solidarita považuje za nezodpovedný aj preto, že nie je známe, čo by nastalo po vyslovení nedôvery vláde.Podľa Miroslava Kollára demokraciu na Slovensku v posledných rokoch ohrozuje štiepenie demokratických politických síl. Výzvy, ako sú extrémizmus, populizmus, ale aj spochybňovanie ukotvenia Slovenska v EÚ zvýrazňujú potrebu spájať sa a vytvoriť pre stredopravého voliča jasnú občiansko-demokratickú alternatívu.Predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO) na brífingu počas snemu strany Spolu povedal, že demokratické sily potrebujú spolupracovať a jeho postoj k predčasným voľbám je nemenný, keďže máme skúsenosti s tým, ako dopadajú.Bývalý premiér Mikuláš Dzurinda si myslí, že ak budúcu vládu budú vytvárať súčasné opozičné strany, Slovensko očakáva bezútešno, možno až katastrofa. Ak chceme udržať liberálnu demokraciu, slobodu a právny štát, jestvujú podľa Dzurindu len dve možnosti, a to rezignácia, alebo vzchopenie sa.Bývalý premiér je toho názoru, že najprv treba konať na politickej úrovni a vytvoriť zmysluplnú politickú alternatívu pre štát, aby mohlo vzniknúť reformné, zodpovedné a proeurópske zoskupenie, ktoré bude riešiť reálne problémy Slovenska.