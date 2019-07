Vláda schválila hodnotenie Výboru OECD pre rozvojovú pomoc

Archívna snímka zo zasadnutia vlády SR v Bratislave. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 3. júla (TASR) - Slovensko potrebuje podľa OECD vytvoriť plán, aby do roku 2030 splnilo záväzok venovať na oficiálnu rozvojovú pomoc 0,33 percenta hrubého národného dôchodku (HND). Vyplýva to zo Správy o výsledkoch a odporúčaniach vyplývajúcich z hodnotenia tzv. Peer Review Výboru OECD pre rozvojovú pomoc, ktorú v stredu schválila vláda.píše sa v správe, ktorá obsahuje aj indikatívny rámec zvyšovania oficiálnej rozvojovej pomoci na úroveň 0,33 HND v roku 2030. Podľa neho by Slovensko napríklad v roku 2020 venovalo na rozvojovú pomoc 150 miliónov eur a v roku 2030 viac než 547 miliónov eur.Ďalšou možnosťou je podľa správy zvyšovanie oficiálnej rozvojovej pomoci o desať percent ročne, čo by mali byť jednotlivé rezorty schopné zvládnuť. Podľa tohto plánu by Slovensko napríklad v roku 2020 venovalo na rozvojovú pomoc 127 miliónov eur a v roku 2030 viac než 364 miliónov, čo by predstavovalo 0,22 percenta HND.Rezort diplomacie zatiaľ zisťoval vôľu rezortov výraznejšie sa zapájať do rozvojovej spolupráce prostredníctvom vlastných rozvojových aktivít a ich odpovede do tohto indikatívneho rámca zapracoval. "" uviedol pre TASR hovorca rezortu Boris Gandel.OECD tiež Slovensku odporúča zvýšiť počet pracovníkov, ktorí pracujú na jej rozvojovej spolupráci. "" píše sa v správe.V roku 2017 poskytlo Slovensko na rozvojovú pomoc 0,13 percenta svojho HND. Medzi členskými štátmi výboru OECD/DAC bola SR v roku 2017 na predposlednom mieste, pričom priemerná výška oficiálnej rozvojovej pomoci týchto krajín bola na úrovni 0,31 percenta HND.