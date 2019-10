Vláda schválila investičnú pomoc 3 mil. eur pre Muehlbauer

Vláda, archívna snímka. Foto: TASR Pavel Neubauer Foto: TASR Pavel Neubauer

Bratislava 9. októbra (TASR) – Nitrianska spoločnosť Muehlbauer Automation, s. r. o., dostane investičnú pomoc od štátu vo výške tri milióny eur na vybudovanie technologickej základne na zabezpečenie výskumu a vývoja a poskytovania inžinierskych služieb. Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý v stredu schválila vláda.Firma, ktorej jediným majiteľom je nemecký výrobca technológií v oblasti čipových kariet Mühlbauer Holding AG, by mala dostať polovicu pomoci ako dotáciu na investície a zvyšnú časť vo forme úľavy na dani z príjmov.Nitrianska Muehlbauer Automation plánuje do roku 2021 preinvestovať 12 miliónov eur a do roku 2023 by mala zamestnať 70 pracovníkov. Podľa schváleného materiálu bude spoločnosť výskumno-vývojové práce realizovať v oblasti Smart technology a New energy. Zároveň bude testovať technológiu 3D tlače na jej využitie v prototypovej oblasti. Firma požiadala o pridelenie investičnej pomoci 15. októbra minulého roku, tri týždne po svojom zápise do obchodného registra.Mühlbauer Holding AG je holdingová spoločnosť, ktorej hlavnou prevádzkovou spoločnosťou je Mühlbauer AG. Firma so sídlom v Rodingu zamestnáva asi 3300 ľudí v 35 pobočkách. S približne 10.000 systémami nainštalovanými od roku 1983 je popredným dodávateľom výrobného zariadenia pre priemysel čipových kariet a inteligentných štítkov. Kľúčovým segmentom spoločnosti je bezpečnostný trh pre osobnú identifikáciu na základe čipových kariet alebo pasov.