Sme rodina: Štát môže nečinnosťou pri automatoch prísť o 20 miliónov

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. októbra (TASR) – Pokiaľ štát neprijme v krátkom čase opatrenia, môže v budúcom roku prísť o 15 – 20 miliónov eur za prevádzkovanie hracích automatov. Na Slovensku sa totiž rýchlo šíria takzvané kvízomaty, čo sú hracie automaty skryté jednoduchou otázkou pred vyplatením výhry za vedomostné súťaže, ktoré nepodliehajú žiadnym obmedzeniam. Napriek tomu, že kvízomaty považuje zákon za hazardné hry, Ministerstvo financií SR, Finančná správa SR ani Úrad pre reguláciu hazardných hier nekoná, upozornilo v stredu hnutie Sme rodina - Boris Kollár.Podľa podpredsedu hnutia Petra Pčolinského je situácia pomerne vážna. Majitelia kvízomatov si dali vypracovať na Žilinskej univerzite znalecký posudok, podľa ktorého tento typ automatov nie je hazardná hra, a na základe posudku umiestňujú tieto výherné automaty do prevádzok, kde ich zákon zakazuje. Pčolinský upozornil, že znalecký posudok z pracoviska, ktoré sa prioritne zaoberá stavebníctvom a dopravou, povýšili nad zákon.upozornil Pčolinský.Podľa predsedu hnutia Borisa Kolára však nejde iba o peniaze do štátneho rozpočtu, hoci už v súčasnosti odhaduje hnutie počet takýchto automatov na Slovensku na približne 1800. Za jeden automat by mal pritom majiteľ zaplatiť poplatok 5500 eur ročne.dodal Kolár.Pčolinský preto navrhuje okamžitú úpravu zákona o hazardných hrách tak, aby bol jasne definovaný hazard a zároveň chce gamblerom zo zoznamu vylúčených osôb zamedziť prístup aj do stávkových kancelárií. "povedal.Poslanec si však myslí, že aj v súčasnosti by mohli príslušné inštitúcie konať a prevádzky, v ktorých sú prístroje umiestnené, skontrolovať a v prípade, že dochádza k nelegálnemu podnikaniu, podnikateľov stíhať.