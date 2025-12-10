|
Štvrtok 11.12.2025
10. decembra 2025
Predseda parlamentu Raši zvolal mimoriadnu schôdzu k adresnej energopomoci
Predseda Národnej rady SR Richard Raši zvolal mimoriadnu schôdzu s ...
10.12.2025 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR Richard Raši zvolal mimoriadnu schôdzu s jediným bodom, a to prijatím uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k zlyhaniu ministerky hospodárstva Slovenskej republiky pri adresnej energopomoci na 12. decembra o 09:00.
Potrebné podpisy pod návrh hnutia SLOVENSKO poskytli poslanci Progresívneho Slovenska a Kresťanskodemokratického hnutia. Nariadenie o adresnej energopomoci vláda schválila na svojom zasadnutí 3. decembra.
Ministerstvo hospodárstva v pondelok 8. decembra spustilo stránku www.energopomoc.sk/overenie-energopomoci kde sa dá jednoducho zistiť, či občanom s nákladmi na elektrinu, plyn či teplo od 1. januára 2026 pomôžu verejné rozpočty.
Nárok na energopomoc majú domácnosti, ktorých bonita nepresahuje limit 1 930 eur. Bonita sa počíta z celkového príjmu rodiny, ktorý sa vydelí koeficientom podľa počtu členov rodiny, ktorý majú na odbernom mieste trvalé bydlisko.
Zdroj: SITA.sk - Predseda parlamentu Raši zvolal mimoriadnu schôdzu k adresnej energopomoci © SITA Všetky práva vyhradené.
