 Štvrtok 11.12.2025
10. decembra 2025

Predseda parlamentu Raši zvolal mimoriadnu schôdzu k adresnej energopomoci


Tagy: Adresná energopomoc energopomoc Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Mimoriadna schôdza parlamentu Minister dopravy SR Predseda parlamentu

Predseda Národnej rady SR Richard Raši zvolal mimoriadnu schôdzu s ...



10.12.2025 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR Richard Raši zvolal mimoriadnu schôdzu s jediným bodom, a to prijatím uznesenia Národnej rady Slovenskej republiky k zlyhaniu ministerky hospodárstva Slovenskej republiky pri adresnej energopomoci na 12. decembra o 09:00.


Potrebné podpisy pod návrh hnutia SLOVENSKO poskytli poslanci Progresívneho Slovenska a Kresťanskodemokratického hnutia. Nariadenie o adresnej energopomoci vláda schválila na svojom zasadnutí 3. decembra.

Ministerstvo hospodárstva v pondelok 8. decembra spustilo stránku www.energopomoc.sk/overenie-energopomoci kde sa dá jednoducho zistiť, či občanom s nákladmi na elektrinu, plyn či teplo od 1. januára 2026 pomôžu verejné rozpočty.

Nárok na energopomoc majú domácnosti, ktorých bonita nepresahuje limit 1 930 eur. Bonita sa počíta z celkového príjmu rodiny, ktorý sa vydelí koeficientom podľa počtu členov rodiny, ktorý majú na odbernom mieste trvalé bydlisko.


Zdroj: SITA.sk - Predseda parlamentu Raši zvolal mimoriadnu schôdzu k adresnej energopomoci © SITA Všetky práva vyhradené.

