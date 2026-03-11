|
Štvrtok 12.3.2026
Meniny má Gregor
11. marca 2026
Vláda schválila rozvojovú pomoc na rok 2026, Slovensko vyčlení viac ako 18 miliónov eur
Vláda schválila na svojom stredajšom rokovaní zameranie dvojstrannej rozvojovej spolupráce SR na rok 2026, ktoré určuje priority a finančný rámec pomoci Slovenska v ...
11.3.2026 (SITA.sk) - Vláda schválila na svojom stredajšom rokovaní zameranie dvojstrannej rozvojovej spolupráce SR na rok 2026, ktoré určuje priority a finančný rámec pomoci Slovenska v partnerských krajinách. Na bilaterálnu oficiálnu rozvojovú pomoc je tento rok vyčlenených viac ako 18,8 milióna eur.
„Prostredníctvom rozvojovej spolupráce reagujeme na aktuálne globálne a regionálne výzvy a prispievame k stabilite a udržateľnému rozvoju v partnerských krajinách. Zameriavame sa pritom najmä na znižovanie chudoby, riešenie príčin nelegálnej migrácie, ochranu životného prostredia či podporu dobrej správy vecí verejných,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár.
Zároveň zdôraznil, že zníženie rozpočtu na oficiálnu rozvojovú pomoc v porovnaní s rokom 2025 o vyše tri milióny eur je dôsledkom konsolidácie verejných financií po predchádzajúcej vláde.
Ako ďalej priblížil, oficiálna rozvojová pomoc vychádza zo Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2025 – 2030, ktorá určuje ciele, princípy, ako aj teritoriálne a sektorové priority slovenskej rozvojovej spolupráce. Národným koordinátorom rozvojovej spolupráce je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré prostredníctvom Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) zabezpečuje aj realizáciu dvojstranných rozvojových aktivít.
„Rozvojová spolupráca pomáha budovať partnerstvá, podporuje stabilitu v regiónoch, kde je to najviac potrebné, a zároveň ukazuje, že aj Slovensko môže byť aktívnym a zodpovedným partnerom pri hľadaní riešení pre bezpečnejší a spravodlivejší svet,“ zdôraznil Blanár.
Slovenská republika bude v roku 2026 pokračovať v podpore projektov udržateľného rozvoja v programových krajinách rozvojovej spolupráce – Gruzínsko, Keňa a Moldavsko. Projekty sa zamerajú najmä na podporu udržateľného sociálno-ekonomického rozvoja, posilňovanie miestnych kapacít a podporu reformných procesov.
Súčasťou rozvojového angažovania Slovenska bude aj poskytovanie humanitárnej pomoci v regiónoch postihnutých krízami vrátane Ukrajiny a regiónu Blízkeho východu. Aktivity sa majú zamerať najmä na zdravotníctvo, energetiku a odmínovanie. Slovenská republika sa tiež bude podieľať na aktivitách koalície na výstavbu krytov civilnej ochrany na Ukrajine.
Dôležitou súčasťou slovenskej rozvojovej spolupráce zostáva podľa ministerstva aj zdieľanie reformnej expertízy a transformačných skúseností. V rámci rozvojovej spolupráce bude slovenská diplomacia pokračovať aj v realizácii menších projektov prostredníctvom zastupiteľských úradov SR v partnerských krajinách.
Miestne organizácie budú môcť aj v roku 2026 požiadať o finančný príspevok do výšky 10-tisíc eur, ktorý má umožniť flexibilne reagovať na konkrétne potreby miestnych komunít.
Počas roka 2026 chce rezort diplomacie zároveň pripraviť prvú humanitárnu stratégiu Slovenskej republiky. Jej cieľom má byť efektívnejšie a rýchlejšie poskytovanie humanitárnej pomoci. Rozvojové aktivity Slovenska sú súčasťou jeho pôsobenia v OSN a ich význam je podľa rezortu diplomacie viditeľný aj v kontexte kandidatúry Slovenska na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 – 2029.
Zdroj: SITA.sk - Vláda schválila rozvojovú pomoc na rok 2026, Slovensko vyčlení viac ako 18 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
