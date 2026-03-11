Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Štvrtok 12.3.2026
 Meniny má Gregor
 Z domova

11. marca 2026

Vláda schválila rozvojovú pomoc na rok 2026, Slovensko vyčlení viac ako 18 miliónov eur


Tagy: bilaterálna spolupráca Blízky východ Humanitárna pomoc konsolidácia verejných financií Rozvojová pomoc

Vláda schválila na svojom stredajšom rokovaní zameranie dvojstrannej rozvojovej spolupráce SR na rok 2026, ktoré určuje priority a finančný rámec pomoci Slovenska v ...



titulka blanar 676x451 11.3.2026 (SITA.sk) - Vláda schválila na svojom stredajšom rokovaní zameranie dvojstrannej rozvojovej spolupráce SR na rok 2026, ktoré určuje priority a finančný rámec pomoci Slovenska v partnerských krajinách. Na bilaterálnu oficiálnu rozvojovú pomoc je tento rok vyčlenených viac ako 18,8 milióna eur.

Zníženie rozpočtu


„Prostredníctvom rozvojovej spolupráce reagujeme na aktuálne globálne a regionálne výzvy a prispievame k stabilite a udržateľnému rozvoju v partnerských krajinách. Zameriavame sa pritom najmä na znižovanie chudoby, riešenie príčin nelegálnej migrácie, ochranu životného prostredia či podporu dobrej správy vecí verejných,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár.

Zároveň zdôraznil, že zníženie rozpočtu na oficiálnu rozvojovú pomoc v porovnaní s rokom 2025 o vyše tri milióny eur je dôsledkom konsolidácie verejných financií po predchádzajúcej vláde.

Ako ďalej priblížil, oficiálna rozvojová pomoc vychádza zo Strednodobej stratégie rozvojovej spolupráce SR na roky 2025 – 2030, ktorá určuje ciele, princípy, ako aj teritoriálne a sektorové priority slovenskej rozvojovej spolupráce. Národným koordinátorom rozvojovej spolupráce je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, ktoré prostredníctvom Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) zabezpečuje aj realizáciu dvojstranných rozvojových aktivít.

„Rozvojová spolupráca pomáha budovať partnerstvá, podporuje stabilitu v regiónoch, kde je to najviac potrebné, a zároveň ukazuje, že aj Slovensko môže byť aktívnym a zodpovedným partnerom pri hľadaní riešení pre bezpečnejší a spravodlivejší svet,“ zdôraznil Blanár.

Sociálno-ekonomický rozvoj


Slovenská republika bude v roku 2026 pokračovať v podpore projektov udržateľného rozvoja v programových krajinách rozvojovej spolupráce – Gruzínsko, Keňa a Moldavsko. Projekty sa zamerajú najmä na podporu udržateľného sociálno-ekonomického rozvoja, posilňovanie miestnych kapacít a podporu reformných procesov.

Súčasťou rozvojového angažovania Slovenska bude aj poskytovanie humanitárnej pomoci v regiónoch postihnutých krízami vrátane Ukrajiny a regiónu Blízkeho východu. Aktivity sa majú zamerať najmä na zdravotníctvo, energetiku a odmínovanie. Slovenská republika sa tiež bude podieľať na aktivitách koalície na výstavbu krytov civilnej ochrany na Ukrajine.

Finančný príspevok


Dôležitou súčasťou slovenskej rozvojovej spolupráce zostáva podľa ministerstva aj zdieľanie reformnej expertízy a transformačných skúseností. V rámci rozvojovej spolupráce bude slovenská diplomacia pokračovať aj v realizácii menších projektov prostredníctvom zastupiteľských úradov SR v partnerských krajinách.

Miestne organizácie budú môcť aj v roku 2026 požiadať o finančný príspevok do výšky 10-tisíc eur, ktorý má umožniť flexibilne reagovať na konkrétne potreby miestnych komunít.

Počas roka 2026 chce rezort diplomacie zároveň pripraviť prvú humanitárnu stratégiu Slovenskej republiky. Jej cieľom má byť efektívnejšie a rýchlejšie poskytovanie humanitárnej pomoci. Rozvojové aktivity Slovenska sú súčasťou jeho pôsobenia v OSN a ich význam je podľa rezortu diplomacie viditeľný aj v kontexte kandidatúry Slovenska na nestále členstvo v Bezpečnostnej rade OSN na roky 2028 – 2029.


Zdroj: SITA.sk - Vláda schválila rozvojovú pomoc na rok 2026, Slovensko vyčlení viac ako 18 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.

