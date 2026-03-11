|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 11.3.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Angela, Angelika
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
11. marca 2026
Agresia v rómskej osade, hasiči čelili útoku po uhasení požiaru – FOTO
Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) SR odsúdilo útok na zasahujúcich hasičov, ku ktorému došlo v utorok večer po zásahu pri požiari v ...
Zdieľať
Prezident HaZZ Adrián Mifkovič takéto správanie označil za neprijateľné. „Je dôležité o takýchto prípadoch otvorene informovať verejnosť. Útoky na zasahujúce zložky nemožno bagatelizovať ani prehliadať. Hasiči, záchranári alebo policajti prichádzajú na miesto udalosti pomáhať a chrániť životy, zdravie aj majetok ľudí. Aj preto by mali mať pri svojej práci rešpekt a podporu verejnosti, nie čeliť agresii,“ uviedol Mifkovič.
Podľa hasičov podobné incidenty sťažujú prácu zasahujúcich zložiek a zároveň môžu ohroziť bezpečnosť samotných obyvateľov aj ich majetok. „Nezodpovedné konanie počas zásahu môže mať vážne následky a je dôležité si uvedomiť, že v takýchto situáciách by mala byť prioritou spolupráca a rešpekt voči tým, ktorí prichádzajú pomôcť,“ dodala hovorkyňa Prezídia HaZZ Zuzana Geguššová.
Požiar v Lipanoch bol nahlásený vo večerných hodinách pri rómskej osade na ulici Za traťou. Na miesto boli vyslaní štyria hasiči z hasičskej stanice Lipany s jedným kusom techniky. Po uhasení požiaru však podľa hasičov došlo k útoku zo strany miestnych obyvateľov. Tí začali na zasahujúcich príslušníkov hádzať kamene, pričom poškodili hasičské vozidlo. Pri incidente sa nikto zo zasahujúcich hasičov nezranil.
Zdroj: SITA.sk - Agresia v rómskej osade, hasiči čelili útoku po uhasení požiaru – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
Vláda schválila rozvojovú pomoc na rok 2026, Slovensko vyčlení viac ako 18 miliónov eur
Za 12 dní nad Slovenskom preletelo takmer 600 vojenských lietadiel, Fico podľa Matoviča vtiahol Slovensko do konfliktu – VIDEO