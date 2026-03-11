Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

11. marca 2026

Agresia v rómskej osade, hasiči čelili útoku po uhasení požiaru – FOTO


Tagy: Hasiči Prezident HaZZ Rómska osada Útok

Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) SR odsúdilo útok na zasahujúcich hasičov, ku ktorému došlo v utorok večer po zásahu pri požiari v ...



Zdieľať
650743524_1248785870721015_168611334472390188_n 676x507 11.3.2026 (SITA.sk) - Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) SR odsúdilo útok na zasahujúcich hasičov, ku ktorému došlo v utorok večer po zásahu pri požiari v Lipanoch (okres Sabinov). Na hasičov po ukončení zásahu zaútočili obyvatelia miestnej osady, ktorí na nich hádzali kamene a poškodili zasahujúcu techniku.


Prezident HaZZ Adrián Mifkovič takéto správanie označil za neprijateľné. „Je dôležité o takýchto prípadoch otvorene informovať verejnosť. Útoky na zasahujúce zložky nemožno bagatelizovať ani prehliadať. Hasiči, záchranári alebo policajti prichádzajú na miesto udalosti pomáhať a chrániť životy, zdravie aj majetok ľudí. Aj preto by mali mať pri svojej práci rešpekt a podporu verejnosti, nie čeliť agresii,“ uviedol Mifkovič.



Podľa hasičov podobné incidenty sťažujú prácu zasahujúcich zložiek a zároveň môžu ohroziť bezpečnosť samotných obyvateľov aj ich majetok. „Nezodpovedné konanie počas zásahu môže mať vážne následky a je dôležité si uvedomiť, že v takýchto situáciách by mala byť prioritou spolupráca a rešpekt voči tým, ktorí prichádzajú pomôcť,“ dodala hovorkyňa Prezídia HaZZ Zuzana Geguššová.


V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Požiar v Lipanoch bol nahlásený vo večerných hodinách pri rómskej osade na ulici Za traťou. Na miesto boli vyslaní štyria hasiči z hasičskej stanice Lipany s jedným kusom techniky. Po uhasení požiaru však podľa hasičov došlo k útoku zo strany miestnych obyvateľov. Tí začali na zasahujúcich príslušníkov hádzať kamene, pričom poškodili hasičské vozidlo. Pri incidente sa nikto zo zasahujúcich hasičov nezranil.


Zdroj: SITA.sk - Agresia v rómskej osade, hasiči čelili útoku po uhasení požiaru – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hasiči Prezident HaZZ Rómska osada Útok
