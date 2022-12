Vláda schválila zdravotníkom stabilizačné príspevky vo výške 5000 eur

Stabilizačný príspevok pre zdravotníkov vo výške 5000 eur

má podporu poslancov pôsobiacich v mimoparlamentnom Hlase-SD. Na tlačovej konferencii o tom informoval nezaradený poslanec Richard Raši.

SKSaPA: Viaceré sestry stabilizačný príspevok nedostanú

Stabilizačný príspevok sa netýka sestier pracujúcich v ambulanciách, agentúrach domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) a školských zariadeniach. Upozornila na to Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) s tým, že sestry z daných oblastí odídu.



"Upozorňujeme však na fakt, že stabilizačný príspevok sa netýka ďalších 7000 sestier, ktoré pracujú v ambulanciách, ADOS či v školských zariadeniach. Opakovane upozorňujeme na to, že dôjde k odchodu sestier z týchto oblastí, čo spôsobí veľké problémy ambulantnému sektoru," skonštatovala na sociálnej sieti.



Vláda v pondelok schválila stabilizačné príspevky pre zdravotníkov vo výške 5000 eur. Opatrenie si má celkovo vyžiadať 200 miliónov eur. Zdravotníci sa musia zaviazať, že zostanú v nemocnici či záchranke pracovať tri roky.

Bittó Cigániková namieta formu stabilizačného príspevku od vlády

Bývalá šéfka Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo a poslankyňa za SaS Jana Bittó Cigániková kritizuje, že stabilizačný príspevok avizovaný vládou nie je naviazaný na konkrétny prínos pre pacienta, či to, že jeho vyplácanie nie je v rukách šéfov nemocníc. Tí by podľa nej vedeli možno lepšie zhodnotiť, pre koho príspevok potrebujú. Považuje za trestuhodné rozhádzať stámilióny eur bez naviazania na zvýšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti a posilnenia kapacity zdravotníckych zariadení.



"Je to náklad, ktorý nemusel byť v takejto výške ani v takejto podobe," skonštatovala Bittó Cigániková. Nerieši podľa nej skutočný problém nemocníc, ktorým je nedostatok personálu. Rozumie, že aj súčasným zamestnancom treba zvýšiť platy, uprednostnila by však systémové riešenie. Poukázala pritom aj na odvody z príspevku. "Po zúčtovaní sa musí zdaniť a musia sa z neho zrejme zaplatiť aj odvody," podotkla s tým, že od ministerstva financií ani zdravotníctva nedostala odpoveď na otázky o odvodoch z príspevku.



Možný problém vidí aj v otázke ambulancií, ktoré rovnako budú potrebovať stabilizáciu. "Keď nám skolabuje ambulantný sektor, tak nemocnice majú rovnako problém," upozornila. Rovnako pripomenula, že štát čaká v najbližšom období aj otázka náborových príspevkov v zdravotníctve, aby sa posilnili personálne kapacity zariadení.



Poslankyňa vyzvala vládu, aby zvážila, že nie každý riaditeľ nemocníc je presvedčený o tom, že všetkým profesiám a zamestnancom treba pridať rovnako. Hovorí o takom istom rovnostárstve, aké kritizoval minister financií Igor Matovič (OĽANO) pri platoch lekárov. Bittó Cigániková podčiarkla, že vedenia niektorých nemocníc by možno uprednostnili náborové príspevky pre profesie, ktorých nemajú dostatok.