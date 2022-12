Z Odesy vyplávali lode s 336-tisíc tonami poľnohospodárskych produktov v rámci iniciatívy „Grain from Ukraine“

napísalo ministerstvo infraštruktúry vo vyhlásení na Facebooku.

5.12.2022 (Webnoviny.sk) - Dovedna deväť lodí s 336-tisíc tonami poľnohospodárskych produktov v rámci iniciatívy „Grain from Ukraine“ vyplávalo počas ostatných dvoch dní z ukrajinského prístavu v Odese. Referuje o tom spravodajský web CNN s odvolaním sa na ukrajinské ministerstvo infraštruktúry.Ukrajina plánuje vyslať v rámci spomenutej iniciatívy viac ako 60 lodí s potravinami do Etiópie, Sudánu, Južného Sudánu, Somálska, Konga, Kene a Jemenu. „Od začiatku implementácie tejto 'obilnej iniciatívy' dostal svet 13 miliónov ton ukrajinských potravín,“Televízia CNN predtým informovala, že prvé plavidlo z tohto humanitárneho programu s približne 25-tisíc tonami ukrajinskej pšenice smerujúce do Etiópie dorazilo v sobotu do prístavu Doraleh v Džibutsku.