Vláda schválila zmenu účelu použitia výdavkov rezortu diplomacie

Ilustračná snímka. Foto: Foto:

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 20. novembra (TASR) – Časť peňazí, ktoré boli pôvodne určené na rekonštrukciu zastupiteľských úradov v Londýne a Bukurešti, sa využije na úhradu nájomného budov a objektov v zahraničí. Zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov rezortu diplomacie vo výške 638.000 eur v stredu schválila vláda.Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR poukázalo na to, že v súlade so zákonom prostriedky vyčlenené na dofinancovanie investičných akcií nie je možné presunúť do nasledujúceho rozpočtového roka.Pôvodný návrh o rekonštrukcii budovy veľvyslanectva v Londýne bol schválený v roku 2016. Počas rokov 2017 a 2018 MZVaEZ SR zabezpečilo vypracovanie dokumentácie. Po viacerých rokovaniach zástupcovia The Crown Estate a MZVaEZ podpísali toto leto dohodu o rekonštrukcii. Výstavba bude trvať 22 mesiacov a predpokladaný termín ukončenia procesu obstarávania a začatia realizácie stavby je február 2020.Na rekonštrukciu objektu v Bukurešti boli tento rok vyčlenené finančné prostriedky vo výške 569.106 eur, no z dôvodu nepredvídaných požiadaviek zo strany miestnych úradov a nevyhnutnosti vypracovania ďalších požadovaných štúdií a posudkov sa oneskorilo ukončenie projektovej prípravy stavby. Ďalším dôvodom bolo predsedníctvo Rumunska v Rade EÚ v prvom polroku tohto roka. Plánovaný výber dodávateľa stavby, a tým aj začiatok rekonštrukčných prác tak bolo potrebné posunúť až na druhý polrok.