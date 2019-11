V. Putin: Rusko bude pokračovať v spolupráci s OPEC

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Moskva 20. novembra (TASR) - Rusko a Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) majú „spoločný cieľ“ udržať rovnováhu a predvídateľnosť na trhu s ropou. Moskva bude pokračovať v spolupráci s kartelom v rámci dohody o obmedzení ťažby. Vyhlásil to v stredu prezident Vladimir Putin.Najbližšie zasadanie OPEC sa uskutoční 5. decembra vo Viedni a po ňom budú nasledovať rozhovory so skupinou ďalších veľkých producentov ropy na čele s Ruskom, tzv. aliancie OPEC+.uviedol Putin v stredu na fóre v Moskve.Rusko v októbri znížilo svoju produkciu ropy na 11,23 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne z 11,25 milióna barelov/deň v septembri, ale stále to bolo viac ako 11,17 - 11,18 milióna barelov/deň, čo je kvóta pre Moskvu v rámci existujúcej dohody OPEC+.Putin na fóre skonštatoval, že ruská produkcia ropy mierne rastie napriek dohode o obmedzení ťažby, ale cieľom Moskvy nie je stať sa najväčším svetovým producentom ropy, ktorým sú v súčasnosti USA. A pripomenul, že aj keď má Rusko veľký vplyv na globálny energetický trh, najväčší vplyv môže dosiahnuť pri spolupráci s ostatnými kľúčovými výrobcami.Rusko plánuje v tomto roku vyprodukovať 556 až 560 miliónov ton ropy (11,17 - 11,25 milióna barelov/deň), ako uviedol v stredu v separátnom vyhlásení ruský minister energetiky Alexander Novak, pričom dodal, že konečné množstvo bude závisieť od objemu kondenzátu plynu vyprodukovaného počas chladných mesiacov. Doplnil, že Rusko sa v novembri bude snažiť dodržať svoje záväzky v rámci dohody s OPEC.Rusko zahŕňa aj kondenzát plynu, vedľajší produkt pri ťažbe zemného plynu, do svojej celkovej štatistiky produkcie ropy, čo niektorí iní producenti ropy nerobia.Keďže Rusko postupne zvyšuje výrobu skvapalneného zemného plynu (LNG), zvyšuje sa aj podiel kondenzátu plynu, ktorý teraz predstavuje asi 6 % ruskej ťažby ropy.Novak novinárom povedal, že v zime Rusko tradične produkuje viac kondenzátu plynu, keďže pri teplotách pod bodom mrazu spúšťa ťažbu na nových poliach.vyhlásil.Tri zdroje, ktoré nechceli byť menované, naznačili, že Rusko pravdepodobne nebude súhlasiť s väčším znížením produkcie ropy na stretnutí s ďalšími producentmi na budúci mesiac, ale môže súhlasiť s predĺžením existujúcich limitov na podporu Saudskej Arábie.Novak v stredu odmietol povedať, aká bude pozícia Ruska na nadchádzajúcom stretnutí OPEC+.