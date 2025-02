Vláda šetrí na občanoch, ale nie na sebe. Odmeny pre úradníkov dosiahli podľa Matoviča desiatky tisíc eur – VIDEO

Občan zaplatí 800 eur ročne

Odmeny dostali viacerí nominanti súčasnej vládnej koalície

24.2.2025 (SITA.sk) - V čase konsolidácie verejných financií Robert Fico zmenil zákon tak, aby mohol „svojim ľuďom“ neobmedzene rozdávať odmeny v ľubovoľnej výške. Poukazuje na to opozičné hnutie Slovensko s tým, že najvyššie odmeny dostal vedúci Úradu vlády SR Juraj Gedra Hnutie v tejto súvislosti pripomína, že vláda presadila konsolidáciu v celkovej hodnote 4,2 miliardy eur, čo každého občana stojí 800 eur ročne. Za minulý rok pritom vytvorila deficit v hodnote osem miliárd eur.„Milión ľudí na Slovensku je ohrozených chudobou, ale Fico sebe a svojim ľuďom štedro nadeľuje. Sebe aj ministrom zvýšil plat dvojnásobne, vybavil si doživotnú rentu a dozvedeli sme sa, že jeho vedúci Úradu vlády SR má tiež chrapúňsky vysoké odmeny,” povedal poslanec a bývalý vedúci Úradu vlády SR Július Jakab Ako ďalej upozornil, v čase, keď si premiér schvaľoval dvojnásobný plat, tak koalícia zmenila zákon o štátnej službe, ktorý určoval odmenu do výšky 20 percent ročného príjmu. V paragrafe 42 konkrétne vypustili jeden odsek, čím zmenili systém odmeňovania a tento strop zrušili. Táto zmena podľa Jakaba platí od 1. júna 2024.Pokiaľ ide o Gedru, ten podľa Jakaba dostáva plat 6 044 eur a k tomu dostal v roku 2024 odmeny viac ako 32-tisíc eur. Odmeny podľa hnutia Slovensko dostali aj ďalší nominanti súčasnej vládnej koalície.Konkrétne Generálny tajomník služobného úradu ministerstva dopravy Juraj Lovásik dostal 28-tisíc, štátny tajomník rezortu dopravy Igor Choma 22-tisíc, generálny tajomník služobného úradu ministerstva kultúry Lukáš Machala 22-tisíc, štátny tajomník ministerstva obrany Igor Melicher 19-tisíc a generálny tajomník služobného úradu ministerstva obrany Peter Krajčírovič 19-tisíc eur.„Ľudia okolo Fica si hovoria sociálni demokrati. Pravda je, že sú to obyčajní papaláši, ktorí si z politiky urobili biznis na úkor obyčajných ľudí na Slovensku,“ uviedol poslanec Michal Šipoš . Dodal, že konanie vládnej koalície dokazuje, že sa vrátila doba „našich ľudí“.