Zákazníci Tesca rozhodli – projektom pre deti a mladých darovali 2,5 milióna hlasov

24.2.2025 (SITA.sk) -"Teší nás, že našim zákazníkom záleží na krajine, kde všetky deti a mladí ľudia majú dostatok šancí rozvíjať svoj talent, získavať nové skúsenosti a objavovať svoje schopnosti. Svedčí o tom viac ako 2,5 milióna hlasov, ktoré získali projekty nominované v rámci programu Správne začiatky v jednotlivých predajniach Tesca po celom Slovensku. Takáto obrovská angažovanosť našich zákazníkov nám len potvrdzuje, že podpora lokálnych nápadov má zmysel. Cieľom nového grantového programu je podporiť nápady v regiónoch z rôznych oblastí, ktoré majú pozitívny vplyv na deti a mladých ľudí do 26 rokov, a dopriať im správny začiatok do života," hovoríNový grantový program Správne začiatky prináša vo svojej premiérovej, prvej edícii finančnú podporu 231 iniciatívam po celom Slovensku. Zákazníci Tesca jednoduchým hlasovaním od 20. januára do 16. februára 2025 žetónmi v predajniach Tesca rozhodli o výške podpory pre jednotlivé nápady, ktoré zmenia životy detí a mladých ľudí k lepšiemu v ich okolí. Projekt s najväčším počtom hlasovacích žetónov získa"Slováci odovzdali najviac hlasov projektom z oblasti vzdelávania, športu, kultúry a na podporu zdravotne znevýhodnených detí a mladých ľudí. Najviac hlasov odovzdali zákazníci v supermarkete Tesco v nitrianskom OD Prior (68 410 žetónov), najviac zákazníkov v pomere k nákupom hlasovalo v predajniach Tesco v Zlatých Moravciach a v Hurbanove," prezradila Katarína Pšenáková. Autori projektov majú čas na realizáciu nápadov až do augusta tohto roka.Projekty do nového grantového programumôžu online prihlasovať mestá, obce, školy, škôlky, centrá voľného času, športové kluby, neziskové organizácie, občianske združenia a iné organizácie. Nápady musia byť zamerané alebo prepojenéOdborná komisia zložená z členov Tesca a Nadácie Pontis vyberá z prihlásených nápadov najviac 231 najlepších projektov, ktorým rozdelí sumu až 223 300 eur.Nový program Správne začiatky plynule nadväzuje na ukončený grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame, v ktorom Tesco za 15 edícií podporilo 3 003 projektov za takmer 2,4 milióna eur. Zákazníci počas trvania predchádzajúceho grantu Vy rozhodujete, my pomáhame odovzdali projektom dokopy takmer 45 miliónov hlasov!Informačný servis