Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 24.2.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Matej
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

24. februára 2026

Vláda si systematicky vytvára nepriateľov podobne ako Mečiar a oslabuje boj proti korupcii, tvrdí Dostál


Tagy: Novela Trestného zákona Opozícia Premiér Slovenskej republiky prokurátori

Ficov vládny kabinet systematicky vytvára obraz nepriateľov a zároveň oslabuje inštitúcie, ktoré majú dohliadať na zákonnosť a boj proti korupcii. Tvrdí to poslanec za stranu



Zdieľať
snimka obrazovky 2025 06 11 150025 676x419 24.2.2026 (SITA.sk) - Ficov vládny kabinet systematicky vytvára obraz nepriateľov a zároveň oslabuje inštitúcie, ktoré majú dohliadať na zákonnosť a boj proti korupcii. Tvrdí to poslanec za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Ondrej Dostál v rozhovore pre SITA. Súčasná vláda podľa jeho slov potrebuje nepriateľa podobne, ako ho potrebovala garnitúra Vladimíra Mečiara v 90. rokoch 20. storočia.

Súboj s opozíciou im nestačí


Nestačí im iba súboj s politickou opozíciou, čo je normálne v demokratickej spoločnosti, pokiaľ sa ten súboj vedie korektným spôsobom. Oni potrebujú mať nepriateľov v novinároch, v médiách, v mimovládnych organizáciách, v EÚ, USA, v západných politikoch, v umelcoch a v študentoch. Vnímajú ako nepriateľov aj všetky nezávislé orgány, ktoré si robia svoju robotu a nezametajú kauzy pod koberec. Tak bola zrušená špeciálna prokuratúra aj NAKA, tak sa vládna koalícia pokúsila - zatiaľ našťastie neúspešne - zrušiť Úrad na ochranu oznamovateľov,“ uviedol poslanec.

Najnovšie sa podľa neho stal terčom kritiky aj generálny prokurátor a prokurátori, ktorí nekonajú podľa očakávania vlády. Poukázal tiež na zistenia hlavnej európskej prokurátorky, podľa ktorých sa Slovensko stalo jedným z centier podvodov s daňou z pridanej hodnoty (DPH) v Európskej únii. „Až tretina daňových podvodov týkajúcich sa DPH nejakým spôsobom súvisí so Slovenskom v rámci celej EÚ,“ zdôraznil Dostál.

Poslanec odmieta tvrdenia o manipulovaní vyšetrovaní v minulosti, keď bol Robert Fico v opozícii, a poukazuje na to, že viaceré medializované obvinenia sa nepotvrdili. Zároveň upozorňuje, že prokuratúra opakovane signalizuje negatívne dôsledky legislatívnych zmien prijatých parlamentom. Ide napríklad o zníženie efektivity stíhania korupcie či nárast drobnej kriminality po úpravách trestných sadzieb.

Humanizácia trestnej politiky


Novela Trestného zákona, ktorú opozícia označuje ako „mafiánsku“, priniesla miernejšie tresty a vyššie hranice škody. Hranica malej škody sa zvýšila z 266 na 700 eur, čo podľa kritikov viedlo k nárastu drobných krádeží. Dostál zároveň tvrdí, že zásadným dôsledkom zmien je oslabenie postihu závažnej hospodárskej a korupčnej trestnej činnosti.

Ak by cieľom bolo oslabiť boj proti kriminalite a vytvoriť lepšie podmienky pre korupciu či daňové podvody, nedalo by sa to urobiť efektívnejšie,“ podotkol. Veľkí podvodníci či osoby zapojené do korupčných káuz podľa neho môžu po novom vyviaznuť s podmienečnými trestami, alebo sa ich skutky premlčia.

Vládna koalícia dlhodobo argumentuje potrebou humanizácie trestnej politiky a znižovania neprimerane prísnych trestov. Opozícia však tvrdí, že výsledkom je oslabenie právneho štátu a nižšia vyvoditeľnosť zodpovednosti voči ekonomickej a korupčnej kriminalite. Dostál je presvedčený, že zásadná zmena môže nastať až po zmene zloženia Národnej rady.

>>> Celý rozhovor s Ondrejom Dostálom




Zdroj: SITA.sk - Vláda si systematicky vytvára nepriateľov podobne ako Mečiar a oslabuje boj proti korupcii, tvrdí Dostál © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Novela Trestného zákona Opozícia Premiér Slovenskej republiky prokurátori
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
EÚ si pripomína štvrté výročie začiatku ruskej invázie na Ukrajinu
<< predchádzajúci článok
Fiala: Slovenské zastavenie dodávok elektriny Ukrajine pomáha Putinovi

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 