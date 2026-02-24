|
|
Utorok 24.2.2026
Meniny má Matej
|
24. februára 2026
Vláda si systematicky vytvára nepriateľov podobne ako Mečiar a oslabuje boj proti korupcii, tvrdí Dostál
Ficov vládny kabinet systematicky vytvára obraz nepriateľov a zároveň oslabuje inštitúcie, ktoré majú dohliadať na zákonnosť a boj proti korupcii. Tvrdí to poslanec za stranu
24.2.2026 (SITA.sk) - Ficov vládny kabinet systematicky vytvára obraz nepriateľov a zároveň oslabuje inštitúcie, ktoré majú dohliadať na zákonnosť a boj proti korupcii. Tvrdí to poslanec za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Ondrej Dostál v rozhovore pre SITA. Súčasná vláda podľa jeho slov potrebuje nepriateľa podobne, ako ho potrebovala garnitúra Vladimíra Mečiara v 90. rokoch 20. storočia.
„Nestačí im iba súboj s politickou opozíciou, čo je normálne v demokratickej spoločnosti, pokiaľ sa ten súboj vedie korektným spôsobom. Oni potrebujú mať nepriateľov v novinároch, v médiách, v mimovládnych organizáciách, v EÚ, USA, v západných politikoch, v umelcoch a v študentoch. Vnímajú ako nepriateľov aj všetky nezávislé orgány, ktoré si robia svoju robotu a nezametajú kauzy pod koberec. Tak bola zrušená špeciálna prokuratúra aj NAKA, tak sa vládna koalícia pokúsila - zatiaľ našťastie neúspešne - zrušiť Úrad na ochranu oznamovateľov,“ uviedol poslanec.
Najnovšie sa podľa neho stal terčom kritiky aj generálny prokurátor a prokurátori, ktorí nekonajú podľa očakávania vlády. Poukázal tiež na zistenia hlavnej európskej prokurátorky, podľa ktorých sa Slovensko stalo jedným z centier podvodov s daňou z pridanej hodnoty (DPH) v Európskej únii. „Až tretina daňových podvodov týkajúcich sa DPH nejakým spôsobom súvisí so Slovenskom v rámci celej EÚ,“ zdôraznil Dostál.
Poslanec odmieta tvrdenia o manipulovaní vyšetrovaní v minulosti, keď bol Robert Fico v opozícii, a poukazuje na to, že viaceré medializované obvinenia sa nepotvrdili. Zároveň upozorňuje, že prokuratúra opakovane signalizuje negatívne dôsledky legislatívnych zmien prijatých parlamentom. Ide napríklad o zníženie efektivity stíhania korupcie či nárast drobnej kriminality po úpravách trestných sadzieb.
Novela Trestného zákona, ktorú opozícia označuje ako „mafiánsku“, priniesla miernejšie tresty a vyššie hranice škody. Hranica malej škody sa zvýšila z 266 na 700 eur, čo podľa kritikov viedlo k nárastu drobných krádeží. Dostál zároveň tvrdí, že zásadným dôsledkom zmien je oslabenie postihu závažnej hospodárskej a korupčnej trestnej činnosti.
„Ak by cieľom bolo oslabiť boj proti kriminalite a vytvoriť lepšie podmienky pre korupciu či daňové podvody, nedalo by sa to urobiť efektívnejšie,“ podotkol. Veľkí podvodníci či osoby zapojené do korupčných káuz podľa neho môžu po novom vyviaznuť s podmienečnými trestami, alebo sa ich skutky premlčia.
Vládna koalícia dlhodobo argumentuje potrebou humanizácie trestnej politiky a znižovania neprimerane prísnych trestov. Opozícia však tvrdí, že výsledkom je oslabenie právneho štátu a nižšia vyvoditeľnosť zodpovednosti voči ekonomickej a korupčnej kriminalite. Dostál je presvedčený, že zásadná zmena môže nastať až po zmene zloženia Národnej rady.
Zdroj: SITA.sk - Vláda si systematicky vytvára nepriateľov podobne ako Mečiar a oslabuje boj proti korupcii, tvrdí Dostál © SITA Všetky práva vyhradené.
>>> Celý rozhovor s Ondrejom Dostálom
Zdroj: SITA.sk - Vláda si systematicky vytvára nepriateľov podobne ako Mečiar a oslabuje boj proti korupcii, tvrdí Dostál © SITA Všetky práva vyhradené.
