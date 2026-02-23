Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

23. februára 2026

Fiala: Slovenské zastavenie dodávok elektriny Ukrajine pomáha Putinovi



Fico v pondelok požiadal o zastavenie núdzových dodávok elektrickej energie zo SR na Ukrajinu.



Fiala: Slovenské zastavenie dodávok elektriny Ukrajine pomáha Putinovi

Český expremiér Petr Fiala označil rozhodnutie predsedu slovenskej vlády Roberta Fica zastaviť núdzové dodávky elektrickej energie na Ukrajinu za zločinné konanie. Takéto kroky podľa jeho slov priamo pomáhajú ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. Povedal to v pondelok v relácii Interview ČT24..


„Zastavenie dodávok elektriny na Ukrajinu je niečo nesmierne tragické, čo sa dotýka obyčajných ľudí. Sú to kroky, ktoré priamo pomáhajú Vladimirovi Putinovi a strašným spôsobom oslabujú bezpečnosť Európy,“ povedal Fiala.

Podotkol, že obyvatelia Kyjeva majú elektrický prúd len niekoľko hodín počas dňa a na sídliskách sa chodia ohrievať do stanov. Táto situácia podľa jeho slov nastala, pretože Rusko systematicky likviduje ukrajinskú energetickú infraštruktúru, čím zasahuje obyčajných ľudí. „Za tejto situácie blokovať, prestať dodávať elektrinu, je skutočne zločinné konanie. A nesmierne nebezpečné. Nemám pre to vôbec žiadne pochopenie,“ povedal bývalý český premiér.

Poukázal na to, že Maďarsko hrozí blokovaním finančnej pomoci Ukrajine a zabránilo tiež schváleniu balíka ďalších protiruských sankcií. Okrem Maďarska bolo proti 20. sankčnému balíku aj Slovensko. Fiala vyzval českého premiéra Andreja Babiša, aby sa obrátil na Fica a maďarského premiéra Viktora Orbána a presvedčil ich, aby tieto kroky nerobili. Podotkol, že jednota Európy je zbraňou proti Putinovi.

Fico v pondelok požiadal o zastavenie núdzových dodávok elektrickej energie zo SR na Ukrajinu. Opatrenie podľa jeho slov potrvá dovtedy, kým Ukrajina neobnoví tranzit ruskej ropy. Ak sa tak nestane, SR podľa Fica pristúpi k ďalším recipročným opatreniam.

